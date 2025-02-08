Leyton Orient v Manchester City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Uğur Aktan

Manchester City’nin 60 milyon euroluk rüyası sadece 20 dakika sürdü

N. GonzalezM.CityLeyton OrientFA KupasıLeyton Orient - M.City

Nico Gonzalez'ın Manchester City'deki ilk maçı, Leyton Orient'e karşı sakatlanarak sahadan ayrılmasıyla 25 dakikadan kısa sürdü.

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  • 60 milyonluk transfer ilk maçına çıktı
  • İlk 25 dakika içinde sakatlıkla oyundan çıktı
  • Orta saha oyuncusu Orient golünden saniyeler önce sakatlandı
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