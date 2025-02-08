Manchester City’nin 60 milyon euroluk rüyası sadece 20 dakika sürdü

Getty Images SportUğur AktanManchester City’nin 60 milyon euroluk rüyası sadece 20 dakika sürdüN. GonzalezM.CityLeyton OrientFA KupasıLeyton Orient - M.CityNico Gonzalez'ın Manchester City'deki ilk maçı, Leyton Orient'e karşı sakatlanarak sahadan ayrılmasıyla 25 dakikadan kısa sürdü.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyor60 milyonluk transfer ilk maçına çıktıİlk 25 dakika içinde sakatlıkla oyundan çıktıOrta saha oyuncusu Orient golünden saniyeler önce sakatlandıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱