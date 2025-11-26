Getty/GOAL
Manchester City, küme düşürülecek mi? İşte cezanın açıklanacağı tarih!
Man City kararı 'yakında açıklanacak'
City çok uzun zamandır bu şüphe bulutunun altında ama şimdilik tüm bu suçlamalara rağmen cezalandırılmadı. Kulüp herhangi bir suçu şiddetle reddediyor ama aynı zamanda Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarına (PSR) uymamakla, UEFA'nın finansal fair play kurallarını ihlal etmekle ve İngiliz birinci liginin dört yıllık soruşturmasına işbirliği yapmamakla suçlanıyor. Duruşma bir yıldan fazla bir süre önce başladı, ancak kamuoyu hala bağımsız komisyonun kararını bekliyor. Borson'a göre, karar çok yakında açıklanacak.
TalkSPORT'ta sunucu Jim White ve yorumcu ve eski Crystal Palace başkanı Simon Jordan ile birlikte şunları söyledi: "Simon'un kararı gelecek yıl açıklanacağını düşündüğünü sanıyorum, ben ise kararın Noel'den önce açıklanabileceğini düşünüyorum. Karar oldukça uzun bir süredir beklenen bir şey, yapabilecekleri pek bir şey yok. O kadar uzun sürmez."
Gecikmenin nedeni açıklandı
Sohbetin başında Borson, uzun süren gecikmeden bağımsız komisyonun sorumlu olduğunu, City veya Premier Lig'in değil, söyledi. Nitekim duruşma 14 ay önce başlamıştı.
Borson şunları ekledi: "Kimse bilmiyor çünkü taraflar bile şimdiye kadar bir karar verileceğini bekliyorlardı. Tüm avukatlar, bu aşamada bir karar alınmamış olmasına şaşırmış durumda ve bu durum her iki taraf için de geçerli. Size kimin geciktirdiğini söyleyeyim: kararı veren heyet. Kalemleri ellerinde. Herkesin kararını beklediği kişiler onlar. Kimse bilmiyor. Uzun listeyi biliyoruz - yargı heyetindeki tüm kişilerden bir liste oluşturabilirsiniz - ama o listede kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen iki avukat ve belki bir muhasebeci olduğunu tahmin edebiliriz. Ancak panelde kimlerin olduğunu ve ne zaman neyi hazırlamaları gerektiği konusunda bir bilgimiz yok. Bu kadar uzun zaman geçtiği ve herkesin kararın çıkmaması nedeniyle çok şaşkın olduğu göz önüne alındığında, onlara çok az rehberlik yapıldığını ve davanın sona erdiği andan itibaren zamanları için etkili bir şekilde ödeme almadıklarını varsayabiliriz. Muhtemelen, Başbakan ve Manchester City, panel ile birlikte, duruşmanın sona erdiği ve ardından, örneğin üç ay veya en kötü ihtimalle altı ay boyunca, kapalı sezon boyunca karar vermek ve hazırlamak için etkili bir şekilde ödeme alacakları bir süreç üzerinde anlaşmalıydılar.
Neville, uzun süreli suçlamalar nedeniyle öfkeli
Bu yılın başlarında, Manchester United efsanesi Gary Neville, bu kararın ertelenmesinin futbol için bir "utanç" ve "leke" olduğunu söyledi. Sonuç defalarca ertelendi, Sky Sports yorumcusu bunu "şaka" olarak nitelendirdi.
Mayıs ayında The Overlap Fan Debate programında şunları söyledi: "Manchester City davası bir utanç; futbol için tam bir leke. City'ye büyük hayranlık duyuyorum, ancak kulüplerin gerçekten iyi iş çıkardığı ve City'nin de öyle olduğu teorisine inanmıyorum, bu yine de futbol için bir leke. Yıllardır sürüncemede kalıyor, tam bir şaka. Evet, City kendini savunuyor, ama bu konuyu o kadar uzun süre erteliyorlar ki, sonunda bu konuyla ilgilenme isteğini kaybedip unutuyorsunuz. Bu konunun halledilmesi gerekiyor."
Man City için bundan sonra ne olacak?
Bu suçlamalar City'nin üzerinde dururken, oyuncular ve teknik direktör Guardiola, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildikten sonra bu hafta sonu galibiyete dönmeye odaklanacaklar. Cumartesi günü Premier Lig'de zor günler geçiren Leeds United ile oynanacak iç saha maçı, bunu başarmak için iyi bir fırsat sunuyor.
