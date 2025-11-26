City çok uzun zamandır bu şüphe bulutunun altında ama şimdilik tüm bu suçlamalara rağmen cezalandırılmadı. Kulüp herhangi bir suçu şiddetle reddediyor ama aynı zamanda Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarına (PSR) uymamakla, UEFA'nın finansal fair play kurallarını ihlal etmekle ve İngiliz birinci liginin dört yıllık soruşturmasına işbirliği yapmamakla suçlanıyor. Duruşma bir yıldan fazla bir süre önce başladı, ancak kamuoyu hala bağımsız komisyonun kararını bekliyor. Borson'a göre, karar çok yakında açıklanacak.

TalkSPORT'ta sunucu Jim White ve yorumcu ve eski Crystal Palace başkanı Simon Jordan ile birlikte şunları söyledi: "Simon'un kararı gelecek yıl açıklanacağını düşündüğünü sanıyorum, ben ise kararın Noel'den önce açıklanabileceğini düşünüyorum. Karar oldukça uzun bir süredir beklenen bir şey, yapabilecekleri pek bir şey yok. O kadar uzun sürmez."