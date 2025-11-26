Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Martin ve Can Özer

Manchester City'de Erling Haaland şoku!

Manchester City taraftarları, Pep Guardiola'nın Bayer Leverkusen ile oynanacak maç için 10 değişiklik yaparak, Şampiyonlar Ligi maçından çok Carabao Kupası maçına daha uygun bir ilk 11 belirlediğini söyleyerek şaka yaptı. Erling Haaland, City'nin Premier Lig'de Newcastle'a 2-1 yenilmesinden üç gün sonra, Bundesliga ekibiyle oynanacak maçta kadro dışı kalanlar arasındaydı.

  • Guardiola değişiklikleri başlatıyor

    Nico Gonzalez, hafta sonu Newcastle'da alınan yenilginin ardından Leverkusen maçında ilk 11'de kalan tek oyuncuydu. James Trafford bir ay sonra ilk kez ilk 11'de yer alırken, Haaland'ın yokluğunda Omar Marmoush forvet hattını yönetti. 

    Taraftarlar 'Carabao Cup' kadrosuna şaşırdı

    X'teki City taraftarları, Guardiola'nın Leverkusen'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar çok değişiklik yapmasına şaşırdılar.

    @Grewski_MCFC şöyle yazdı: "UCL'de mi yoksa Carabao Kupası'nda mı oynuyoruz?"

    @MGonzalez28783 ise şöyle ekledi: "Bu Carabao Kupası değil ya da Pep ikinci yarıyı mı oynamaya çalışıyor?"

    @peterjohnson555 şöyle dedi: "Bayer ve Şampiyonlar Ligi'ne saygısızlık. Şaşkına döndüm."

    @CtyOtis şöyle sonlandırdı: "Bu da ne böyle... Hayır maçı mı oynuyoruz yoksa ne?"

  • Haaland ilk kez dinlendi

    Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında oynadığı beş maçta beş gol atan Haaland, bu sezon ilk kez Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi maçında ilk on birde yer almadı. Norveçli oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern Münih'ten Harry Kane ile birlikte ikinci sırada yer alıyor ve Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in bir gol gerisinde.

    Guardiola için 100 Şampiyonlar Ligi maçı

    Leverkusen ile oynanacak maç, Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'nde City'nin başında çıktığı 100. maç olacak. "Yaşlandığımı fark ediyorum, her hafta sonu bir dönüm noktası ve bir başka dönüm noktası oluyor" dedi. "Bu oldukça iyi, her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor. İngiltere'de son 10 yıldır her sezon orada olan tek takımız ve umarım gelecek yıl da orada oluruz. Bu çok büyük bir rekabet, çok güzel, oyuncular için çok özel, onlar bunu seviyor, menajerler ve herkes. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı kendinizi sınamak inanılmaz, büyük bir deneyim. Kulüp için itibar ve finansal konular açısından çok önemli."

