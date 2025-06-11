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Pep Guardiola Manchester City 2025Getty
Uğur Aktan

Manchester City beşinci transferini rekor bir bedelle gerçekleştirmek üzere

M.CityS. NypanTransfersRosenborgPremier LigP. Guardiola

Manchester City, Rosenborg orta saha oyuncusu Sverre Nypan'ı Pep Guardiola'nın ekibine yaz transfer dönemindeki beşinci transfer olarak katacak.

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  • City heyecan verici bir genci kadrosuna katmaya yakın
  • Avrupa genelinde kulüpler tarafından isteniyordu
  • Doğrudan kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor
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