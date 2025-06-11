Manchester City beşinci transferini rekor bir bedelle gerçekleştirmek üzere

GettyUğur AktanManchester City beşinci transferini rekor bir bedelle gerçekleştirmek üzereM.CityS. NypanTransfersRosenborgPremier LigP. GuardiolaManchester City, Rosenborg orta saha oyuncusu Sverre Nypan'ı Pep Guardiola'nın ekibine yaz transfer dönemindeki beşinci transfer olarak katacak.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorCity heyecan verici bir genci kadrosuna katmaya yakınAvrupa genelinde kulüpler tarafından isteniyorduDoğrudan kiralık olarak gönderilmesi bekleniyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱