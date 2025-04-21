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Pep GuardiolaGetty
Uğur Aktan

Manchester City Bernardo Silva’nın yerine yapacağı transfere karar verdi

P. GuardiolaM.CityParis Saint-GermainPremier Lig1. LigD. DoueTransfers

Manchester City, Bernardo Silva'nın yerine Paris Saint-Germain'den Desire Doue'yi düşünüyor fakat Portekizli oyuncu takımda kalmak istiyor.

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  • Bernardo Silva, Man City'den ayrılmak üzere
  • Man City, PSG'li yıldız Doue ile ilgileniyor
  • Doue, PSG'de mutlu ve yeni sözleşme verilecek
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