Manchester City Bernardo Silva’nın yerine yapacağı transfere karar verdi

GettyUğur AktanManchester City Bernardo Silva’nın yerine yapacağı transfere karar verdiP. GuardiolaM.CityParis Saint-GermainPremier Lig1. LigD. DoueTransfersManchester City, Bernardo Silva'nın yerine Paris Saint-Germain'den Desire Doue'yi düşünüyor fakat Portekizli oyuncu takımda kalmak istiyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorBernardo Silva, Man City'den ayrılmak üzereMan City, PSG'li yıldız Doue ile ilgileniyorDoue, PSG'de mutlu ve yeni sözleşme verilecekGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱