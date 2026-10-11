Malen kırmızı kart gördü, Como ile Roma 0-0 berabere kaldı: Gasperini, Inter'in 2 puan gerisinde

Serie A, 6. hafta

Como-Roma 0-0

Goller: -









Pazar günü öğle saatlerinde oynanan dev maç, sezonun ilk 0-0'ı olarak 54 karşılaşmanın ardından kayıtlara geçti. Saat 12.30'daComo teknik direktörü Cesc Fabregas yönetiminde, Senigallia'da Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin ekibiyle golsüz berabere kaldı. Milli aranın ardından oynanan Serie A'nın altıncı hafta maçında, ligin iki futbol ustasının takımları ve Inter'e rakip olmaya en güçlü aday görünen iki ekip karşı karşıya geldi. Malen'in 53. dakikada Kaiki'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi büyük olay yarattı. Bu kart Roma'yı 10 kişi bıraktı ve Hollandalı oyuncunun Olimpico'da Genoa'ya karşı oynanacak bir sonraki maçı kaçırmasına neden olacak. Frosinone'de aldığı ağır yenilginin ardından üç galibiyet ve iki beraberliği bulunan Como, liderin 5, Roma'nın ise 3 puan gerisinde. Milli aradan önce Inter ile 2-2 berabere kalan Roma ise iki puan geride kalmaya devam ediyor. Roma, son üç sezonda Como deplasmanında hiç kazanamadı; bu kez ilk yarıda Lorenzo Pellegrini'nin vurduğu direğe takıldı.Ama sevinen taraf Chivu'nun Inter'i oldu.



