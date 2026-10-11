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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen kırmızı kart gördü, Como ile Roma 0-0 berabere kaldı: Gasperini, Inter'in 2 puan gerisinde

Como - Roma
Como
Roma
Serie A

Serie A’nın üçüncü haftasını bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

Serie A, 6. hafta

Como-Roma 0-0

Goller: -



Pazar günü öğle saatlerinde oynanan dev maç, sezonun ilk 0-0'ı olarak 54 karşılaşmanın ardından kayıtlara geçti. Saat 12.30'daComo teknik direktörü Cesc Fabregas yönetiminde, Senigallia'da Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin ekibiyle golsüz berabere kaldı. Milli aranın ardından oynanan Serie A'nın altıncı hafta maçında, ligin iki futbol ustasının takımları ve Inter'e rakip olmaya en güçlü aday görünen iki ekip karşı karşıya geldi. Malen'in 53. dakikada Kaiki'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi büyük olay yarattı. Bu kart Roma'yı 10 kişi bıraktı ve Hollandalı oyuncunun Olimpico'da Genoa'ya karşı oynanacak bir sonraki maçı kaçırmasına neden olacak. Frosinone'de aldığı ağır yenilginin ardından üç galibiyet ve iki beraberliği bulunan Como, liderin 5, Roma'nın ise 3 puan gerisinde. Milli aradan önce Inter ile 2-2 berabere kalan Roma ise iki puan geride kalmaya devam ediyor. Roma, son üç sezonda Como deplasmanında hiç kazanamadı; bu kez ilk yarıda Lorenzo Pellegrini'nin vurduğu direğe takıldı.Ama sevinen taraf Chivu'nun Inter'i oldu.


  • Goller ve önemli pozisyonlar

    56' - Como için fırsat! Diao ceza sahası çizgisindeki Perrone'ye pasını veriyor, ancak Perrone zayıf bir şutla fırsatı harcıyor.


    55' - ROMA 10 KİŞİ, MALEN ATILDI! Roma 10 kişi kaldı: Malen, Kaiki'ye tabanıyla sert bir müdahalede bulundu.


    45'+1 - Wesley büyük risk alıyor, kaleye yönelen Diao'ya vuruyor: Fabbri'ye göre faul bile değil, ancak Brezilyalı oyuncu muhtemelen kırmızı kartı hak ediyordu.


    33' - Gollini yine kritik bir müdahaleyle kalesinden çıkarak kaleye yönelen Caqueret'yi durduruyor.


    24' - Malen şık bir vuruş deniyor. Kalesinden çıkan Butez'den önce topa dokunup onu geçiyor, ancak şutu dışarı gidiyor.


    23' - Como için fırsat: Mancini geriden çıkarken topu kaybediyor, Caqueret topu alıp az farkla dışarı vuruyor.


    11' - Pellegrini direğe takıldı! Koné, Roma kaptanına topu hazırlıyor. Pellegrini ceza sahası dışından sağ ayağıyla yerden vuruyor ve top Butez'in solundaki direğe çarpıyor.


    7' - Como hemen karşılık veriyor: Paz'a savunma arkasına bir pas atılıyor. Gollini ile karşı karşıya kalan Arjantinli oyuncunun şutunu kaleci kurtarıyor.


    6' - Roma öne geçmeye yaklaşıyor, ancak Dybala 0-1'lik gol fırsatını harcıyor: Malen topu çok iyi hazırladığı Arjantinli oyuncuya aktarıyor. Dybala, ceza sahasında kaleyi açıkça görmesine rağmen zayıf bir vuruşla topu Butez'in kollarına gönderiyor.

  • MAÇ KÜNYESİ

    Como-Roma 0-0

    Gol atanlar: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (88'de Kempf), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (88'de Milla), Da Cunha (78'de Baturina); Caqueret (66'da Jesus Rodriguez), Paz, Diao (88'de Addae); Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (60'ta Balerdi); Wesley, De Roon, Koné (89'da Lulli), Molina; Pellegrini (46'da Soulè), Dybala (89'da Pisilli); Malen. Teknik direktör: Gasperini.


    Sarı kart görenler: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Kırmızı kart görenler: Malen (R)

    Asistler: -

    Hakem: Fabbri

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