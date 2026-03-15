Como 1907 v AS Roma - Serie A
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Malen, Como-Roma maçında neden Pellegrini'nin yerine penaltıyı attı?

Sert bir taktik değişikliği kararı yedek kulübesinden geldi

Roma, Şampiyonlar Ligi yarışı açısından hayati önem taşıyan Como maçından 2-1 mağlup ayrıldı; ancak ikinci yarıda Wesley’e gösterilen ikinci sarı kartın (bu durum Gasperini’yi ve sadece onu değil pek çok kişiyi öfkelendirdi) yanı sıra, fantezi futbol menajerleri arasında en çok tartışılan konu, ilk yarıda Malen’in attığı penaltı oldu. Aslında penaltı atıcı genellikle Lorenzo Pellegrini'dir ve orta saha oyuncusu sadece sahada değildi, aynı zamanda başlangıçta penaltı noktasına da yerleşmişti. 

Peki ne oldu ve penaltıyı neden Malen attı?

  • NE OLDU

    Como'nun alt bölgeden yaptığı çıkışta bir hata yaşandı; El Shaarawy, ceza sahasında Diego Carlos'tan önce topa ulaştı. Como'nun savunma oyuncusu, müdahale etmek için ayağını yere vurdu ve topu saptırdı, ancak ardından İtalyan oyuncuyu yere düşürdü. Massa penaltı kararı verdi.
    • Reklam

  • PELLEGRINI, SAĞLIK KONTROLÜ SIRASINDA TOPU ELİNDE TUTUYOR

    Top elindeyken penaltı noktasına kısa bir kontrol için gelen isim, tahminlere uygun olarak, her zaman Giallorossi'nin penaltı atıcısı olan Lorenzo Pellegrini oldu. Ancak o anda yedek kulübesinden net bir mesaj geldi.

  • CRISTANTE'NİN PELLEGRINI'YE VERDİĞİ TALİMAT

    Corriere dello Sport'un haberine göre, o günün kaptanı Bryan Cristante, Pellegrini'nin yanına yaklaşarak yedek kulübesinden gelen net bir mesajı iletti. Penaltı atışı için topu teslim edilecek kişinin adı, Donyell Malen'di. Pellegrini daha sonra yedek kulübesine dönerek penaltı atıcısının değiştirildiğini teyit etti ve olumlu yanıt aldıktan sonra topu alıp Hollandalı oyuncunun eline teslim etti. Malen, Butez'i geçerek skoru 1-0'a getirdi.

