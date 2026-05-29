"Eğer bir forvet daha transfer etmek istiyorlarsa, Lewandowski de fena bir seçenek değil," dedi eski dünya çapında bir stoper, kendi YouTube kanalında.
"Maaş rakamları ne kadar çılgın olursa olsun!" Robert Lewandowski, en üst düzey bir kulüpte gündeme geldi
Ferdinand, önerisinde şu noktaya da değindi: Eğer United, geçen yaz RB Leipzig’e 76,5 milyon euro transfer ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Benjamin Sesko’ya forvet pozisyonunda uzun vadede tam anlamıyla güvenecekse, Lewandowski bu kadroya mükemmel bir katkı olur. “Eğer Sesko’nun önümüzdeki beş yıl için doğru isim olduğuna inanıyorsanız, o zaman Lewandowski’nin arkasında inanılmaz derecede çok şey öğrenebilir. O harika, alçakgönüllü bir insan. Sesko'ya yol gösterir ve daha iyi oynamasına yardımcı olur," diye açıkladı Ferdinand.
Lewandowski bu yaz FC Barcelona'dan bedelsiz ayrılacak, yani United Polonyalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. "Bu mantıklı bir transfer olurdu, ancak maaş rakamları çılgınca olabilir," diyen Ferdinand, Red Devils'ın Lewandowski'yi Old Trafford'a transfer etmek için ona kesinlikle cömert bir maaş teklif etmesi gerekeceğini belirtti. "Takıma yardım etmek istiyorsan, o harika bir kişilik olur. Manchester United'ın kimi transfer edeceğini görmek için büyük ve ilginç bir yaz olacak," diye devam etti Ferdinand.
Robert Lewandowski: Juventus ve Milan elenecek mi?
Mayıs ortasına kadar Lewandowski'nin Haziran sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Barça'dan ayrılıp ayrılmayacağı ya da Katalan kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyordu. İspanya şampiyonu, 37 yaşındaki santrfor oyuncusuna maaşı düşürülmüş bir sözleşme uzatması teklif etmiş, ancak Lewandowski uzun uzun düşündükten sonra bu teklifi reddetmişti.
Eski Bayern yıldızının geleceği için temel olarak iki seçenek var: ABD veya Suudi Arabistan'da mali açıdan kesinlikle çok kazançlı bir macera ya da Avrupa futbolunda kalmak. Son aylarda, özellikle İtalyan devleri Juventus Torino ve AC Milan'ın ilgilendiği söyleniyordu, ancak bu iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı. Lewandowski kendini hala Şampiyonlar Ligi'nde görüyorsa, bu iki seçenek devre dışı kalır.
Bu arada, Lewandowski'ye Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilecek Portekiz şampiyonu FC Porto'nun da ilgilendiği söyleniyor. Ayrıca, Polonyalı golcünün geleceği söz konusu olduğunda United'ın adı da geçmişti. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takım, gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve Lewandowski'nin United ile bir geçmişi var. 2024 yılında Ferdinand'ın YouTube kanalında yaptığı bir röportajda, 2012 yılında İngiliz kulübüyle anlaştığını doğruladı. Ancak o dönemki kulübü Borussia Dortmund veto etti ve iki yıl sonra, 2014 yazında Lewandowski nihayet FC Bayern Münih'e katıldı.
Robert Lewandowski, Manchester United'ın aradığı forvet mi?
Geçtiğimiz sezon Barça'da Lewandowski artık ilk 11'in değişmez ismi olmasa da, teknik direktör Hansi Flick için yine de önemli bir rol üstlendi. 31 LaLiga maçında attığı 14 golle, golcü kimliğini bir kez daha kanıtladı.
United'da Sesko, geçen sezonun ikinci yarısında bir süre adaptasyon sürecinden geçtikten sonra ikna edici bir performans sergiledi; 22 yaşındaki Slovenyalı oyuncu, toplamda 30 Premier Lig maçında 11 gol attı. Sık sık ofansif orta saha veya kanatlarda da görev alan Matheus Cunha ile teknik direktör Michael Carrick'in takımı, forvet hattı için bir başka birinci sınıf seçeneğe sahipken, Joshua Zirkzee son zamanlarda yedek rolünün ötesine geçemedi ve yaz aylarında kulüpten ayrılması bekleniyor.
Her halükarda United, deneyimli bir santrfor transferi konusunda harekete geçmelidir. Lewandowski, aranan profile fazlasıyla uyuyor, zira ileri yaşına rağmen fiziksel olarak hala en iyi formunda.
Robert Lewandowski'nin 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
46
Gol
19
Asist
4