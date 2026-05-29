Ferdinand, önerisinde şu noktaya da değindi: Eğer United, geçen yaz RB Leipzig’e 76,5 milyon euro transfer ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Benjamin Sesko’ya forvet pozisyonunda uzun vadede tam anlamıyla güvenecekse, Lewandowski bu kadroya mükemmel bir katkı olur. “Eğer Sesko’nun önümüzdeki beş yıl için doğru isim olduğuna inanıyorsanız, o zaman Lewandowski’nin arkasında inanılmaz derecede çok şey öğrenebilir. O harika, alçakgönüllü bir insan. Sesko'ya yol gösterir ve daha iyi oynamasına yardımcı olur," diye açıkladı Ferdinand.

Lewandowski bu yaz FC Barcelona'dan bedelsiz ayrılacak, yani United Polonyalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. "Bu mantıklı bir transfer olurdu, ancak maaş rakamları çılgınca olabilir," diyen Ferdinand, Red Devils'ın Lewandowski'yi Old Trafford'a transfer etmek için ona kesinlikle cömert bir maaş teklif etmesi gerekeceğini belirtti. "Takıma yardım etmek istiyorsan, o harika bir kişilik olur. Manchester United'ın kimi transfer edeceğini görmek için büyük ve ilginç bir yaz olacak," diye devam etti Ferdinand.