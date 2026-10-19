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Luis Enrique, Barcelona maçı öncesi PSG'yle ilgili büyük endişeye değindi
Penaltı vuruşlarındaki sıkıntılar
PSG, son dönemdeki başarılı performansına rağmen endişe verici bir penaltı sorunuyla karşı karşıya. Doue, Torres ve Dembele'nin peş peşe penaltı kaçırmasının ardından teknik direktör Enrique, kadrosunda şu anda gerçek bir penaltı uzmanı bulunmadığını açıkça kabul etti.
PSG maç kazanmaya devam etse de penaltıları gole çevirememesi dikkat çeken bir eğilime dönüşüyor. Son olarak Dembele, yedek kulübesinden oyuna girdikten kısa süre sonra, Strasbourg karşısında 3-1 kazanılan maçta kullandığı penaltıyı kaçırdı.
Bu pozisyondan yalnızca birkaç gün önce de Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir penaltı kaçmıştı. Torres, PSG'nin etkileyici Manchester City karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde penaltıyı gole çeviremedi.
- AFP
Enrique'nin dürüst itirafı
Son dönemde art arda kaçırılan penaltılar sorulduğunda Enrique konudan kaçınmadı. İspanyol teknik direktör, sorunu kabul ederken kadrosunun genel kalitesine güvendiğini de vurguladı.
InfoMercato'nun aktardığına göre Enrique, "Bu, değerlendirmesi biraz zor bir istatistik. Ancak oynadığımız her finalde penaltı kullanma becerisi yüksek oyuncularımız vardı. Penaltı atabilecek çok sayıda oyuncumuz var ama bir uzmanımızın eksik olduğu doğru" dedi.
Enrique, bu alanda bir uzmanları olmasa da takımın seçeneklere sahip olduğunu belirterek şunları ekledi: "Vitinha, Ousmane ve diğerleriyle yine de birkaç çözümümüz var."
Geçmişteki uzmanların eksikliği
PSG, penaltı atışlarındaki başarısını daha önce de göstermişti. Özellikle Arsenal’a karşı kazandığı son Şampiyonlar Ligi finalinde, kupanın sahibini belirleyen penaltı atışlarında Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi ve Lucas Beraldo atışlarını gole çevirirken yalnızca Nuno Mendes gol atamadı.
Ancak Ramos’un yazın AC Milan’a transfer olması, Enrique’yi güvenilir bir seçenekten mahrum bıraktı. Diğer hücum yıldızları da zorlanıyor. Khvicha Kvaratskhelia, kısa süre önce Gürcistan formasıyla Kuzey İrlanda’ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçında bir penaltı kaçırdı.
Doue da Le Mans karşısında 3-1 kazanılan maçta bir penaltı kaçırdı, ancak Beraldo aynı karşılaşmada penaltı atışını gole çevirdi. PSG üç maçın tamamını kazandığı için kaçırılan bu üç penaltı şu ana kadar başkent ekibine puan kaybettirmedi.
- AFP
Barcelona sınavı yaklaşıyor
Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanan PSG üzerinde penaltı sorunlarını çözme baskısı giderek artıyor. Büyük önem taşıyan Avrupa maçlarında penaltı fırsatlarını kaçırmak ağır sonuçlar doğurabilir.
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