PSG, son dönemdeki başarılı performansına rağmen endişe verici bir penaltı sorunuyla karşı karşıya. Doue, Torres ve Dembele'nin peş peşe penaltı kaçırmasının ardından teknik direktör Enrique, kadrosunda şu anda gerçek bir penaltı uzmanı bulunmadığını açıkça kabul etti.

PSG maç kazanmaya devam etse de penaltıları gole çevirememesi dikkat çeken bir eğilime dönüşüyor. Son olarak Dembele, yedek kulübesinden oyuna girdikten kısa süre sonra, Strasbourg karşısında 3-1 kazanılan maçta kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Bu pozisyondan yalnızca birkaç gün önce de Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir penaltı kaçmıştı. Torres, PSG'nin etkileyici Manchester City karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde penaltıyı gole çeviremedi.