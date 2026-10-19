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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Luis Enrique, Barcelona maçı öncesi PSG'yle ilgili büyük endişeye değindi

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, son dönemde kaçırılan bir dizi penaltının ardından takımında gerçek bir penaltı uzmanı bulunmadığını kabul etti. Ousmane Dembele, Ferran Torres ve Desire Doue’nin son haftalarda kullandıkları penaltıları gole çevirememesi, kritik maçlar öncesinde endişe yarattı.

  • Penaltı vuruşlarındaki sıkıntılar

    PSG, son dönemdeki başarılı performansına rağmen endişe verici bir penaltı sorunuyla karşı karşıya. Doue, Torres ve Dembele'nin peş peşe penaltı kaçırmasının ardından teknik direktör Enrique, kadrosunda şu anda gerçek bir penaltı uzmanı bulunmadığını açıkça kabul etti.

    PSG maç kazanmaya devam etse de penaltıları gole çevirememesi dikkat çeken bir eğilime dönüşüyor. Son olarak Dembele, yedek kulübesinden oyuna girdikten kısa süre sonra, Strasbourg karşısında 3-1 kazanılan maçta kullandığı penaltıyı kaçırdı.

    Bu pozisyondan yalnızca birkaç gün önce de Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir penaltı kaçmıştı. Torres, PSG'nin etkileyici Manchester City karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde penaltıyı gole çeviremedi.

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    Enrique'nin dürüst itirafı

    Son dönemde art arda kaçırılan penaltılar sorulduğunda Enrique konudan kaçınmadı. İspanyol teknik direktör, sorunu kabul ederken kadrosunun genel kalitesine güvendiğini de vurguladı.

    InfoMercato'nun aktardığına göre Enrique, "Bu, değerlendirmesi biraz zor bir istatistik. Ancak oynadığımız her finalde penaltı kullanma becerisi yüksek oyuncularımız vardı. Penaltı atabilecek çok sayıda oyuncumuz var ama bir uzmanımızın eksik olduğu doğru" dedi.

    Enrique, bu alanda bir uzmanları olmasa da takımın seçeneklere sahip olduğunu belirterek şunları ekledi: "Vitinha, Ousmane ve diğerleriyle yine de birkaç çözümümüz var."

  • Geçmişteki uzmanların eksikliği

    PSG, penaltı atışlarındaki başarısını daha önce de göstermişti. Özellikle Arsenal’a karşı kazandığı son Şampiyonlar Ligi finalinde, kupanın sahibini belirleyen penaltı atışlarında Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi ve Lucas Beraldo atışlarını gole çevirirken yalnızca Nuno Mendes gol atamadı.

    Ancak Ramos’un yazın AC Milan’a transfer olması, Enrique’yi güvenilir bir seçenekten mahrum bıraktı. Diğer hücum yıldızları da zorlanıyor. Khvicha Kvaratskhelia, kısa süre önce Gürcistan formasıyla Kuzey İrlanda’ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçında bir penaltı kaçırdı.

    Doue da Le Mans karşısında 3-1 kazanılan maçta bir penaltı kaçırdı, ancak Beraldo aynı karşılaşmada penaltı atışını gole çevirdi. PSG üç maçın tamamını kazandığı için kaçırılan bu üç penaltı şu ana kadar başkent ekibine puan kaybettirmedi.

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    Barcelona sınavı yaklaşıyor

    Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanan PSG üzerinde penaltı sorunlarını çözme baskısı giderek artıyor. Büyük önem taşıyan Avrupa maçlarında penaltı fırsatlarını kaçırmak ağır sonuçlar doğurabilir.

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