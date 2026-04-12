Liverpool ve Chelsea, Fransız yıldızın peşinde

Gizlice hazırlanan bir anlaşma

Bir Fransız yıldız, Premier Lig'in önde gelen kulüpleri arasında, başta Liverpool ve Chelsea olmak üzere, onun transferi için yaşanan kıyasıya rekabetin gölgesinde, yaklaşan yaz transfer dönemini alevlendiriyor.

Bournemouth'un forveti Eli Junior Croby, bu sezon sergilediği dikkat çekici performansların ardından Avrupa futbolunun en göze çarpan yükselen isimlerinden biri haline geldi. En son, Arsenal'e karşı alınan sürpriz galibiyette attığı galibiyet golüyle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.

19 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen yaz Bournemouth'a transfer olduktan sonra kısa sürede kendini kanıtladı ve son dönemde birçok yıldız oyuncunun ayrılmasının ardından kulübün bir sonraki büyük transferi olmaya aday gösterildi.

    Yoğun ilgi ve erken hamleler

    "CaughtOffside" sitesi, Liverpool ve Chelsea'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde Krobi'yi kadrolarına katmak için "son derece ciddi" bir ilgi gösterdiğini ve her iki kulübün de bu transferi ciddiyetle değerlendirdiğini ortaya koydu.

    Sitede, Liverpool yönetiminin, sportif direktör Richard Hughes'un eski kulübü Bournemouth ile olan iyi ilişkilerinden yararlanarak ilk adımları atmaya başladığı ve bu durumun, oyuncunun dikkat çekici performansının ardından müzakere kanallarının açılmasını kolaylaştırabileceği belirtildi.

    Göz alıcı bir performans, değeri artırıyor

    Krupy, Arsenal karşısında olağanüstü bir performans sergiledi; sadece açılış golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda 13 pasın 12’sini başarıyla tamamlayarak pas konusunda büyük bir isabetlilik gösterdi ve savunmadaki katkılarıyla da teknik olgunluğunu erken yaşta yansıtan eksiksiz bir performans sergiledi.

    Büyük maçlardaki bu parlak performans, özellikle kulüplerin transfer kararlarını verirken oyuncuların kritik karşılaşmalardaki performanslarına odaklandığı göz önüne alındığında, piyasa değerini artırıyor.

    Chelsea bunu en öncelikli hedefleri arasına koyuyor

    Chelsea ise dünyanın en iyi genç yeteneklerini kadrosuna katma politikasını sürdürüyor; haberlere göre Krobi, bu yaz kulübün en önemli forvet transfer hedefleri arasında yer alıyor.

    Bazı oyuncularının performansındaki düşüşün ardından "The Blues", hücum hattını güçlendirme arayışında ve bu da Krobi gibi gelecek vaat eden bir forvetle anlaşmayı gelecek için stratejik bir seçenek haline getiriyor.

    Anlaşma bedeli ve olası rekabet

    Dolaşan bilgilere göre, Bournemouth oyuncuyu 55 ila 60 milyon sterlin arasında bir bedel karşılığında satmayı kabul edebilir; bu rakam, oyuncunun potansiyeli ve genç yaşı göz önüne alındığında büyük kulüpler için cazip görünebilir.

    Paris Saint-Germain'in ismi oyuncuyla anılsa da, Fransız kulübünün ilgisi şu ana kadar Liverpool ve Chelsea'nin gösterdiği kadar ciddi görünmüyor.

    Özellikle Krupy'nin Avrupa'nın en önemli hücum yeteneklerinden biri olarak öne çıkmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde başka kulüplerin de transfer yarışına girmesi bekleniyor.