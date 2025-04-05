Liverpool sözleşmesi sona erecek Virgil van Dijk’in alternatifini Barcelona’da buldu

Getty Images/GOALUğur AktanLiverpool sözleşmesi sona erecek Virgil van Dijk’in alternatifini Barcelona’da bulduR. AraujoLiverpoolV. van DijkTransfersBarcelonaLa LigaPremier LigBarcelona'dan Ronaldo Araujo, Liverpool yıldızı Virgil van Dijk sözleşmesini yenilemezse onun yerine düşünülebilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorVan Dijk, Liverpool sözleşmesinin son aylarındaStoper henüz yeni sözleşme imzalamadıBarcelona'nın Araujo'su olası bir yedekGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱