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Van Dijk AraujoGetty Images/GOAL
Uğur Aktan

Liverpool sözleşmesi sona erecek Virgil van Dijk’in alternatifini Barcelona’da buldu

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Barcelona'dan Ronaldo Araujo, Liverpool yıldızı Virgil van Dijk sözleşmesini yenilemezse onun yerine düşünülebilir.

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  • Van Dijk, Liverpool sözleşmesinin son aylarında
  • Stoper henüz yeni sözleşme imzalamadı
  • Barcelona'nın Araujo'su olası bir yedek
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