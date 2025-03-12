Liverpool’da son aylarını geçiren Salah kendini dev bir Avrupa kulübüne önerdi!

AFPUğur AktanLiverpool’da son aylarını geçiren Salah kendini dev bir Avrupa kulübüne önerdi!TransfersM. SalahLiverpoolBarcelonaPremier LigLa LigaMohamed Salah'ın Liverpool ile sözleşme görüşmeleri durma noktasında ve Mısırlı yıldız önümüzdeki sezon Barcelona'ya katılabilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorSalah ve Liverpool arasında sözleşme çıkmazı yaşanıyorMısırlı oyuncu bu sezonun sonunda serbest kalacakKendini La Liga devi Barcelona'ya önerdiGOAL'u WhatsApp üzerinden takip edin! 🟢📱