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Uğur Aktan

Liverpool’da son aylarını geçiren Salah kendini dev bir Avrupa kulübüne önerdi!

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Mohamed Salah'ın Liverpool ile sözleşme görüşmeleri durma noktasında ve Mısırlı yıldız önümüzdeki sezon Barcelona'ya katılabilir.

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  • Salah ve Liverpool arasında sözleşme çıkmazı yaşanıyor
  • Mısırlı oyuncu bu sezonun sonunda serbest kalacak
  • Kendini La Liga devi Barcelona'ya önerdi
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