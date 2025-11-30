Liverpool’da Salah depremi! Neden oynamadığı açıklandı

Salah, PSV'ye karşı kendi evinde alınan yenilgide isimsiz bir performans sergilerken, maçın ardından Kop efsanesi Carragher, Liverpool forvetine sert bir çıkış yaptı.

Carragher, CBS Sports'a şunları söyledi: "Oyunculara kızgınım, eğer tamamen dürüst olmam gerekirse, oyunculara gerçekten kızgınım. Ama herhangi bir kulüpteki herhangi bir menajerle -bu kelimeyi her zaman kullanırım- bu durum dayanılmaz bir noktaya geliyor, neredeyse daha fazla devam edemeyecek gibi hissettiriyor. Kişisel olarak menajer açısından henüz tam olarak o noktada değilim, ama birçok taraftarın olacağını biliyorum. Bunu düşünmek için çok zamanım oldu çünkü maçın son düdükten çok önce bittiğini biliyordum. Sanırım şu anda gördüğünüz şey, Liverpool'un 2018'de (Jurgen) Klopp yönetiminde harika bir takım olma yolculuğuna başlaması ve ardından Slot'un gelmesi ve şimdi yedi veya sekiz yıl sonra olmamız.

Carragher şunları ekledi: "Liverpool'un bu serüveninin en başındaki katalizör Alisson, van Djik ve Salah'tı. Alisson şu anda sık sık sakatlanıyor, bu yüzden çok fazla oynamıyor, ancak şimdi van Djik'i izliyorsunuz, aynı oyuncu değil ve Mo Salah'ın bacakları gitmiş gibi görünüyor. Onları eleştirmeyi sevmiyorum ve bu sezon oyuncular olarak onlara yöneltilen eleştirilerin bazılarının sert olduğunu düşünüyorum. İşler yolunda gitmediğinde, takımınızdaki liderlerin öne çıkmasını beklersiniz."

talkSPORT'a konuşan Kırmızılar'ın efsane ismi Souness , "Ne kadar zamanımız kaldı ki? O tam bir süperstardı. Salah hakkında söyleyebileceğim en güzel şey bu, son yedi yıldır her zaman başvurduğum adamdı. Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi 11'lerinden birini seçecek olsanız, takım kadrosundaki ilk isimlerden biri o olurdu. Sanırım bu sezon ortaya çıkan isim kardeşi." dedi.