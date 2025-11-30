AFP
Liverpool’da Salah depremi! Neden oynamadığı açıklandı
Salah eleştiri altında
Salah'ın bu sezonki performansının, alışıldık süperstar standartlarının altında kaldığı yaygın olarak değerlendirildi. Premier Lig'de 12 maçta sadece dört gol atıp sadece iki asist yapabildi; bu, geçen sezonki 29 gol ve 18 asistine göre önemli bir düşüş. Hücum istatistikleri genel olarak belirgin şekilde düştü; daha az şut çekti, rakip ceza sahasında topla buluştu ve 90 dakika başına çok daha düşük bir dripling tamamlama oranına sahip oldu. Jamie Carragher ve Graeme Souness, formunu ve savunmadaki katkı eksikliğini eleştirdi. Ancak yaratıcı ortağı Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'e gitmesi, Slot yönetimindeki yeni sistemde yaşadığı zorluklara önemli ölçüde katkıda bulunan bir faktör olarak gösteriliyor. Slot, Mısırlı oyuncuyu Londra stadyumunda West Ham ile oynanacak kritik maç için yedek kulübesine çekti.
Slot ne söyledi?
West Ham maçı öncesinde Slot, Sky Sports'a şunları söyledi: "10 günde dört maç oynadık. Birçok iyi oyuncum var, bu yüzden bugün farklı bir kadro seçtim. Bazen Alex yedek kulübesinde, bazen Florian. Mesele sahadaki oyuncular. Seçtiğim 11 kişi bu. 11'den fazla iyi oyuncum var ve Mo'yu oynatmamayı ilk kez seçmiyorum."
Carragher ne söyledi?
Salah, PSV'ye karşı kendi evinde alınan yenilgide isimsiz bir performans sergilerken, maçın ardından Kop efsanesi Carragher, Liverpool forvetine sert bir çıkış yaptı.
Carragher, CBS Sports'a şunları söyledi: "Oyunculara kızgınım, eğer tamamen dürüst olmam gerekirse, oyunculara gerçekten kızgınım. Ama herhangi bir kulüpteki herhangi bir menajerle -bu kelimeyi her zaman kullanırım- bu durum dayanılmaz bir noktaya geliyor, neredeyse daha fazla devam edemeyecek gibi hissettiriyor. Kişisel olarak menajer açısından henüz tam olarak o noktada değilim, ama birçok taraftarın olacağını biliyorum. Bunu düşünmek için çok zamanım oldu çünkü maçın son düdükten çok önce bittiğini biliyordum. Sanırım şu anda gördüğünüz şey, Liverpool'un 2018'de (Jurgen) Klopp yönetiminde harika bir takım olma yolculuğuna başlaması ve ardından Slot'un gelmesi ve şimdi yedi veya sekiz yıl sonra olmamız.
Carragher şunları ekledi: "Liverpool'un bu serüveninin en başındaki katalizör Alisson, van Djik ve Salah'tı. Alisson şu anda sık sık sakatlanıyor, bu yüzden çok fazla oynamıyor, ancak şimdi van Djik'i izliyorsunuz, aynı oyuncu değil ve Mo Salah'ın bacakları gitmiş gibi görünüyor. Onları eleştirmeyi sevmiyorum ve bu sezon oyuncular olarak onlara yöneltilen eleştirilerin bazılarının sert olduğunu düşünüyorum. İşler yolunda gitmediğinde, takımınızdaki liderlerin öne çıkmasını beklersiniz."
talkSPORT'a konuşan Kırmızılar'ın efsane ismi Souness , "Ne kadar zamanımız kaldı ki? O tam bir süperstardı. Salah hakkında söyleyebileceğim en güzel şey bu, son yedi yıldır her zaman başvurduğum adamdı. Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi 11'lerinden birini seçecek olsanız, takım kadrosundaki ilk isimlerden biri o olurdu. Sanırım bu sezon ortaya çıkan isim kardeşi." dedi.
Salah süre bekliyor!
Mo, West Ham karşısındaki şansını bekleyecek ve ardından teknik direktörünün önümüzdeki yedi gün içinde Sunderland ve Leeds ile oynayacağı maçlarla kendisini yeniden sahaya sürmesini bekleyecek. Ancak kısa süre sonra Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı temsil etmek üzere yola çıkacak ve yılbaşı ve Yeni Yıl döneminde sekiz maça kadar oynayamayabilir.
