Eski Liverpool kalecisi James, futbol bahisleri sitesi GOAL'a verdiği özel röportajda Salah'ın satılıp satılamayacağı sorulduğunda, eski İngiltere milli takım oyuncusu şöyle cevap verdi: "Liverpool, Mo Salah'ı transfer etmek zorunda değildi ve Mo Salah da Liverpool'a transfer olmak zorunda değildi. Yani, sonuçta, imzaladığı sözleşme her iki taraf için de doğru bir karar olacaktı. Ve bence, bir zaman geldiğinde, Liverpool'un bu konuda tek olmadığını biliyorum, ama oyuncuları transfer etmenin ardındaki mantığın çoğu, onların ürettikleri rakamlar olacaktır.

"Yani Mo'nun rakamlarının Liverpool'un ihtiyaç duyduğu rakamlar olmadığı bir durum hayal edebilirsiniz. Ve başka bir yerde potansiyel bir talip varsa, Mo'nun da bu konuda söz hakkı olduğu için, Liverpool'un onu bırakmaya istekli olacağına eminim.

“Sözleşme kapsamında, Mo'nun sadece maaşını almak için takılacağı bir durum olacağını sanmıyorum. Liverpool ile diyalogun her zaman çok iyi olduğunu bildiğim için, iki tarafın oturup geleceği tartışacağı bir durum olacağını düşünüyorum.

“Ancak, Mo Liverpool'un ondan istediği ve Mo'nun da yapmak isteyeceğinden emin olduğum şeyi yapmaya başlar ve çok sayıda gol atmaya başlarsa, potansiyel bir talip tarafından ellerini zorlayabilirler, çünkü hangi kulüp ilgilenirse ilgilensin, mantıken parası olan Suudi kulüpleri Liverpool'un reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirler.

“Ayrıca Liverpool'un Mo Salah'ın yerini alacak birini çoktan belirlemiş olduğunu düşünüyorum. Burada durmuş, imzaladığım Diogo Jota formasına bakarken, hayatın kaçınılmaz doğasını artık net bir şekilde biliyoruz. Liverpool'un, şu anda herkesten daha fazla, Diogo'nun durumuna bakıp, onu almamız gerektiğini söyleyeceğini düşünüyorum. Ve bu, insani açıdan mantıklı, iş açısından ise oyuncuların yerini alacak oyuncularla ilgili bir tür risk yönetimi yapmak daha da mantıklı olacaktır.”