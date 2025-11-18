Getty
Liverpool'da Mohamed Salah paniği! Korkutan açıklama...
Salah rekoru: Liverpool için toplam gol sayısı
Bunu göz önünde bulundurursak, önümüzdeki transfer dönemlerinde bir transfer anlaşması yapılması ihtimal dışı değildir. Premier Lig'in son şampiyonu, kulüp için 250 gol atan dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncusunun 2025-26 sezonunda eski formuna kavuşmasını umut ediyor.
Eğer bu gerçekleşirse, ayrılık düşünülmesine gerek kalmayacaktır. Ancak, Orta Doğu'daki büyük harcamalar yapan takımlar, Reds'in kararlılığını sınayabilirken, Salah da 33 yaşında hala futbol oynamaya devam edebilecek durumda olduğu için yeni bir mücadeleye atılmak isteyebilir.
- Getty
Salah transferi: Liverpool satışa izin verebilir mi?
Eski Liverpool kalecisi James, futbol bahisleri sitesi GOAL'a verdiği özel röportajda Salah'ın satılıp satılamayacağı sorulduğunda, eski İngiltere milli takım oyuncusu şöyle cevap verdi: "Liverpool, Mo Salah'ı transfer etmek zorunda değildi ve Mo Salah da Liverpool'a transfer olmak zorunda değildi. Yani, sonuçta, imzaladığı sözleşme her iki taraf için de doğru bir karar olacaktı. Ve bence, bir zaman geldiğinde, Liverpool'un bu konuda tek olmadığını biliyorum, ama oyuncuları transfer etmenin ardındaki mantığın çoğu, onların ürettikleri rakamlar olacaktır.
"Yani Mo'nun rakamlarının Liverpool'un ihtiyaç duyduğu rakamlar olmadığı bir durum hayal edebilirsiniz. Ve başka bir yerde potansiyel bir talip varsa, Mo'nun da bu konuda söz hakkı olduğu için, Liverpool'un onu bırakmaya istekli olacağına eminim.
“Sözleşme kapsamında, Mo'nun sadece maaşını almak için takılacağı bir durum olacağını sanmıyorum. Liverpool ile diyalogun her zaman çok iyi olduğunu bildiğim için, iki tarafın oturup geleceği tartışacağı bir durum olacağını düşünüyorum.
“Ancak, Mo Liverpool'un ondan istediği ve Mo'nun da yapmak isteyeceğinden emin olduğum şeyi yapmaya başlar ve çok sayıda gol atmaya başlarsa, potansiyel bir talip tarafından ellerini zorlayabilirler, çünkü hangi kulüp ilgilenirse ilgilensin, mantıken parası olan Suudi kulüpleri Liverpool'un reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirler.
“Ayrıca Liverpool'un Mo Salah'ın yerini alacak birini çoktan belirlemiş olduğunu düşünüyorum. Burada durmuş, imzaladığım Diogo Jota formasına bakarken, hayatın kaçınılmaz doğasını artık net bir şekilde biliyoruz. Liverpool'un, şu anda herkesten daha fazla, Diogo'nun durumuna bakıp, onu almamız gerektiğini söyleyeceğini düşünüyorum. Ve bu, insani açıdan mantıklı, iş açısından ise oyuncuların yerini alacak oyuncularla ilgili bir tür risk yönetimi yapmak daha da mantıklı olacaktır.”
Kalan yıllar: Salah, Ronaldo ve Messi ile aynı kategoride
James, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyuncuların uzun süreli kariyerlerinde neler başarabileceğini gösterdiği halde, Salah'ın hala geleceğe baktığını ekledi: "Mo sadece 33 yaşında. Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da oynadığını biliyorum, bunu sadece birkaç yıldır yapıyor, ama adam 40 yaşında ve hala uluslararası düzeyde gol atıyor.
"Mo'nun ne kadar formda olduğu iyi biliniyor. İnsanlar hızını kaybettiğini söylüyor ama rakamlara bakılırsa, bana söylendiğine göre eskisi gibi olduğunu düşünüyorum. Tek söyleyebileceğim şey, muhtemelen karşılaştığı savunmacıların daha hızlı hale geldiği. Yani sorun Mo'da değil, rakip takımlarda. Ama 33 yaşında, bu adamın kolaylıkla bir sözleşme daha yapabileceği doğru."
- AFP
Anfield'da on yıl: Salah 10 yıllık hizmet süresine ulaşabilir
Salah, 2027 yılına kadar mevcut ortamında kalarak Merseyside'da on yıllık sadık hizmetini tamamlamayı hedeflediğinden, bu şartların Anfield'da gerçekleşmesi olası görünmüyor, ancak yakın zamanda kariyerine son vereceğine dair herhangi bir işaret yok ve Liverpool önümüzdeki birkaç transfer döneminde bir noktada nakit paraya çevirmek isterse, talep ettiği fiyat yüksek kalacaktır.
Reklam