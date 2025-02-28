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Darwin Nunez Liverpool 2024-25Getty
Uğur Aktan

Liverpool’da eleştirilen Darwin Nunez’e ilginç övgü: Avrupa’nın en iyisi sensin!

D. NunezLiverpoolPremier LigP. LijndersJ. Klopp

Jurgen Klopp'un eski yardımcısı Pep Lijnders, Darwin Nunez'im "Avrupa'nın en iyisi" olduğunu söyledi.

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