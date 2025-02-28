Liverpool’da eleştirilen Darwin Nunez’e ilginç övgü: Avrupa’nın en iyisi sensin!

GettyUğur AktanLiverpool’da eleştirilen Darwin Nunez’e ilginç övgü: Avrupa’nın en iyisi sensin!D. NunezLiverpoolPremier LigP. LijndersJ. KloppJurgen Klopp'un eski yardımcısı Pep Lijnders, Darwin Nunez'im "Avrupa'nın en iyisi" olduğunu söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorUruguaylı forvet istikrar sağlamakta zorlandıKırmızılar tam potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyorGüney Amerikalı, takıma yardım etmeye odaklandıGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱