Liverpool’da buhrandan çıkmanın sırrı bulundu! Slot bizzat açıkladı
Arne Slot gelecekten umutlu
Slot'un takımının bu durumu tersine çevirebileceği konusundaki ısrarı, bir başka vasat performansın ardından Liverpool taraftarları için pek teselli olmayacak. Kırmızılar, ev sahibi takımın korner atışından sonra çizgilerini temizleyememesinin ardından 33. dakikada Murillo'nun sol ayakla attığı şutla bir duran top golü daha atarak geriye düştü. Ancak açılış golü tartışmasız değildi, çünkü Dan Ndoye'nin ofsayt pozisyonundayken Alisson'un görüş alanına müdahale etmediğine karar verildi. Bu, Liverpool için, Virgil Van Dijk'ın Manchester City'ye 3-0 kaybettikleri maçta kafa vuruşunun iptal edilmesinden sadece birkaç hafta sonra, Andy Robertson'ın Gianluigi Donarumma'nın topla oynama yeteneğini etkilediğine karar verilmesiyle daha da kötüye gidecek.
Birkaç dakika sonra ev sahibi takım biraz rahatladı, Igor Jesus'un iptal edilen şutunun hazırlık aşamasında topa elle müdahale ettiği düşünüldü, ancak tekrar görüntülerinde topun Brezilyalı oyuncunun eline değmediği görüldü.
Liverpool, ikinci yarının ilk dakikasında Niccolo Savona'nın golüyle geriye düşerek bu fırsatı değerlendiremedi. Morgan Gibbs-White'ın 78. dakikada attığı gol, Liverpool'un sıkıntısını daha da artırdı.
Bir başka acı mağlubiyete rağmen Slot, son aylarda büyük kayıplar yaşayan yetenekli takım için çözümün artık yakın olduğunu belirtti.
Ne söylendi?
Maçtan sonra konuşan Slot, "İlk yarım saatte oyuncular umduğumu yaptı. Enerjik oynadılar ve gol pozisyonları yarattılar. Duran toplar hem momentumu hem de golü değiştirdi. Birkaç değişiklik ve ayarlama yapmaya çalıştım ama istediğim gibi olmadı. Bu her zaman benim sorumluluğum." dedi.
Oyuncularının özgüven eksikliği yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, Premier Lig şampiyonu teknik direktör şöyle dedi: "Bunu hissetmiyorum veya göremiyorum. 1-0 olduktan sonra zorlandık. Onları motive etmeye ve ikinci yarıya iyi başlamaları için gerekli bilgileri vermeye çalıştım. Hemen 2-0 öne geçtiler. Oyuncular çabalamaya devam etti, bunun için onları suçlayamam. Attığımız her şutu engellediler."
Çözüm o kadar da uzakta değil. Her pozisyonda gol pozisyonu yarattık ve 10 gol de vermiyoruz. Bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek ama kendimize ve gol yediğimizde daha iyisini nasıl yapabileceğimize bakmalıyız. İki maç üst üste gol atamadık.
Ancak Slot, oyuncuların moralinin bozuk olduğunu kabul etti: "Böyle olması gerekir. Evinizde 3-0 kaybettiğinizde ve bizim formumuz böyleyken, ne kadar formda olursanız olun. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve elimizdeki oyuncuların tekrar enerji toplaması gerekiyor."
"Anfield'da 3-0 kaybetmek çok sık rastlanan bir durum değil. Sonrasında oyunculara, taraftarların son düdükten sonra tezahürat yaptığını söyledim. 3-0 geride olsanız bile eve gitmeniz bence garip değil."
Slot çelişiyor
Slot takımının sahanın her yerinde sorunlar var. Alexander Isak, Cumartesi günü 67 dakika sahada kaldığı süre boyunca sadece 15 kez topa dokunabildi. Yazarımız, zor durumdaki İsveçli oyuncuya performansı için 2/10 gibi düşük bir not verdi . Diğer hücum oyuncuları bu sezonda başarılı olamadı; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike formda değil veya sakatlıkları nedeniyle oynayamıyor.
Virgil Van Dijk, maç sonrası medya fırsatını Kırmızılıların savunma performansını eleştirmek için kullandı. Liverpool bu sezon ligde duran toplardan dokuz gol yedi ve bu durum, kulüp kaptanını takımının "kolay gol" yeme eğiliminden yakınmaya yöneltti.
Gol atmakta zorlanan ve rakip savunmayı dışarıda tutmayı başaramayan Slot'un yorumlarını Liverpool'un içinde bulunduğu zor durumla bağdaştırmak zor.
Slot, krizlerle boğuşuyor
Slot, sadece beş ay önce, İngiliz futbolunda inanılmaz bir ilk sezonda Premier Lig şampiyonluğunu kazanmıştı. Şimdi ise, bundan sonraki pozisyonuyla ilgili sorular arasında, krizlerle boğuşan bir kulübü yönetiyor.
Çözümler çok uzakta değilse, Kırmızılar'ın bir dizi gelişmiş performans sergilemesi gerekiyor. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi konuk edecekler ve ardından 30 Kasım'da Doğu Londra'da West Ham ile karşılaşacaklar.
