Liverpool’da buhrandan çıkmanın sırrı bulundu! Slot bizzat açıkladı

Slot'un takımının bu durumu tersine çevirebileceği konusundaki ısrarı, bir başka vasat performansın ardından Liverpool taraftarları için pek teselli olmayacak. Kırmızılar, ev sahibi takımın korner atışından sonra çizgilerini temizleyememesinin ardından 33. dakikada Murillo'nun sol ayakla attığı şutla bir duran top golü daha atarak geriye düştü. Ancak açılış golü tartışmasız değildi, çünkü Dan Ndoye'nin ofsayt pozisyonundayken Alisson'un görüş alanına müdahale etmediğine karar verildi. Bu, Liverpool için, Virgil Van Dijk'ın Manchester City'ye 3-0 kaybettikleri maçta kafa vuruşunun iptal edilmesinden sadece birkaç hafta sonra, Andy Robertson'ın Gianluigi Donarumma'nın topla oynama yeteneğini etkilediğine karar verilmesiyle daha da kötüye gidecek.

Birkaç dakika sonra ev sahibi takım biraz rahatladı, Igor Jesus'un iptal edilen şutunun hazırlık aşamasında topa elle müdahale ettiği düşünüldü, ancak tekrar görüntülerinde topun Brezilyalı oyuncunun eline değmediği görüldü.

Liverpool, ikinci yarının ilk dakikasında Niccolo Savona'nın golüyle geriye düşerek bu fırsatı değerlendiremedi. Morgan Gibbs-White'ın 78. dakikada attığı gol, Liverpool'un sıkıntısını daha da artırdı.

Bir başka acı mağlubiyete rağmen Slot, son aylarda büyük kayıplar yaşayan yetenekli takım için çözümün artık yakın olduğunu belirtti.