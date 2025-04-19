Liverpool'a 120 milyon sterlinlik astronomik golcü

Liverpool'un Alexander Isak için 120 milyon sterlinlik değer biçilmesine rağmen oldukça kararlı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Liverpool Salah'ın geleceğini güvence altına aldı

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