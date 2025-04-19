Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Newcastle United FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Uğur Aktan

Liverpool'a 120 milyon sterlinlik astronomik golcü

A. IsakM. SalahTransfersLiverpoolPremier LigNewcastle UnitedV. van Dijk

Liverpool'un Alexander Isak için 120 milyon sterlinlik değer biçilmesine rağmen oldukça kararlı.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Liverpool Salah'ın geleceğini güvence altına aldı
  • Slot daha fazla hücum takviyesi istiyor
  • Kırmızılar Isak için 120 milyon £'dan fazla harcamaya hazır
WhatsApp üzerinde GOAL'u takip edin! 🟢📱

Gelecek maçlar