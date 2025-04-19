Liverpool'a 120 milyon sterlinlik astronomik golcü

Getty Images SportUğur AktanLiverpool'a 120 milyon sterlinlik astronomik golcüA. IsakM. SalahTransfersLiverpoolPremier LigNewcastle UnitedV. van DijkLiverpool'un Alexander Isak için 120 milyon sterlinlik değer biçilmesine rağmen oldukça kararlı. Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLiverpool Salah'ın geleceğini güvence altına aldıSlot daha fazla hücum takviyesi istiyorKırmızılar Isak için 120 milyon £'dan fazla harcamaya hazırWhatsApp üzerinde GOAL'u takip edin! 🟢📱