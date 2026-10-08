Ludi, genç oyun kurucuyla ilgili övgü dolu değerlendirmesinde hiçbir şey saklamadı. Como yöneticisi, Paz'ın bu rol için gerekli olan teknik yetenek ve üst düzey zihniyetin ideal birleşimine sahip olduğunu düşünüyor.

Ludi, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Nico Paz, hem çalışma disiplini hem de yeteneği açısından dünya çapında bir oyuncu" dedi. "Bir oyuncunun bunu her gün hak etmesi gerektiğini biliyor ama o rolü üstlenmek için kesinlikle gerekenlere sahip ve ona mümkün olan en parlak geleceği diliyorum."