AFP
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Lionel Messi'nin halefi mi? Como yöneticisi, Nico Paz'ın Arjantin'in ikonik 10 numaralı formasını devralacağını öne sürdü
Lionel Messi için duygusal bir veda
Messi, görkemli milli takım kariyerini resmen noktaladı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, Arjantin'in dün gece Benin karşısında rahat bir 3-0'lık galibiyet aldığı maçla birlikte milli formaya son kez çıktı.
Sahada ve saha dışında duyguların doruğa çıktığı bir gece yaşandı. Efsanevi hücum oyuncusu, Arjantin'e son vedasını ederken taraftarlar ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Messi, vedasını kendine has tarzıyla yaptı. Tecrübeli kaptan, 71. dakikada penaltıyı gole çevirerek olağanüstü toplamına milli takım kariyerindeki son golünü ekledi.
- Getty Images Sport
Bir sonraki 10 numara arayışı
Messi'nin emekliliği, memleketinde anında büyük bir tartışma başlattı. Arjantin şimdi, bundan sonra ikonik 10 numaralı formayı giymenin ağır yükünü ve onurunu kimin taşıyacağına karar vermek zorunda.
Paz, Benin karşısındaki galibiyette kendisini güçlü bir aday olarak öne çıkardı. Genç orta saha oyuncusu, idolünün yanında etkileyici bir performans sergiledi ve galibiyeti perçinlemeye yardımcı olan bir başka müthiş gole imza attı. Öne çıkan performansı büyük övgü topladı. Como'nun sportif direktörü Ludi, kulübünün yükselen yıldızının bu mirası devralmak için biçilmiş kaftan olduğuna güçlü şekilde inanıyor.
Parlamaya hazır, dünya çapında bir yetenek
Ludi, genç oyun kurucuyla ilgili övgü dolu değerlendirmesinde hiçbir şey saklamadı. Como yöneticisi, Paz'ın bu rol için gerekli olan teknik yetenek ve üst düzey zihniyetin ideal birleşimine sahip olduğunu düşünüyor.
Ludi, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Nico Paz, hem çalışma disiplini hem de yeteneği açısından dünya çapında bir oyuncu" dedi. "Bir oyuncunun bunu her gün hak etmesi gerektiğini biliyor ama o rolü üstlenmek için kesinlikle gerekenlere sahip ve ona mümkün olan en parlak geleceği diliyorum."
- AFP
Arjantin için parlak bir gelecek
Messi'nin tarihi büyüklüğündeki bir oyuncunun yerini doldurmak neredeyse imkânsız bir görev. Ancak Arjantin, milli takımı cesur bir yeni döneme taşıyacak güçlü bir genç hücum yeteneği zenginliğine sahip. Paz şimdi Como'daki olağanüstü kulüp formunu korumaya odaklanacak. Arjantin'in ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmak için her hafta istikrarlı olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
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