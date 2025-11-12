Laporta, Messi'nin son zamanlarda yaptığı eve dönüş gezisiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı ve Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun stadyumu ziyaret etmeyi planladığından haberi olmadığını açıkladı. Laporta, "Geldiğini bilmiyordum, ama Spotify Camp Nou onun evi. Nasıl olduğunu açıkladıklarında, bunun tatlı bir anlık karar olduğunu düşündüm; akşam yemeğini yeni bitirmiş ve bazı arkadaşlarıyla gelmek istemiş. Leo'nun dünyanın en güzel övgüsünü alması çok doğru. Tamamlandığında, 105.000 taraftar kapasitesine sahip olacağız, bu yüzden onu orada görmek isteriz. Övgü için çalışıyoruz ve dünyanın en iyi futbolunun izlenebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Övgü kapsamında, Leo'ya hak ettiği övgüyü sunmak istiyoruz."

Barcelona, kulübün ünlü eski stadyumundaki yenileme çalışmaları nihayet tamamlandığında Messi'ye bir haraç düzenlemeyi umuyor. Messi, Katalanlar süperstar için yeni bir sözleşme finanse edemediği için 2021'de Paris Saint-Germain'e aceleyle ayrıldığında, Barcelona taraftarlarına düzgün bir şekilde veda etme şansı bulamadı. Laporta, o zamandan beri Messi'ye bir anma töreni düzenlemenin yenilenen Camp Nou'nun açılışını yapmak için mükemmel bir yol olacağını defalarca söyledi, ancak henüz resmi bir plan açıklanmadı.




































