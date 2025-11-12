Getty
Lionel Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor? Laporta açıkladı!
Messi, Barça'ya geri dönebilir mi?
Lionel Messi, bu hafta Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirerek ve yeniden bir araya gelme olasılığını ima ederek büyük yankı uyandırdı. Instagram'da paylaştığı mesajı şu sözlerle bitirdi: “Bir gün geri dönebileceğimi umuyorum, ve sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, çünkü bunu hiç yapamadım...” Messi'nin olası dönüşü Laporta ile de gündeme geldi, ancak Barcelona başkanı bu soruyu kısa keserek yanıtladı. Catalunya Radio'ya verdiği röportajda Laporta, “Messi'ye, oyuncularımıza ve üyelerimize saygıdan dolayı, gerçekçi olmayan senaryolar üzerinde spekülasyon yapmanın zamanı değil” dedi.
- Getty/Instagram
Laporta, Messi'nin gizli ziyaretine yorum yaptı
Laporta, Messi'nin son zamanlarda yaptığı eve dönüş gezisiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı ve Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun stadyumu ziyaret etmeyi planladığından haberi olmadığını açıkladı. Laporta, "Geldiğini bilmiyordum, ama Spotify Camp Nou onun evi. Nasıl olduğunu açıkladıklarında, bunun tatlı bir anlık karar olduğunu düşündüm; akşam yemeğini yeni bitirmiş ve bazı arkadaşlarıyla gelmek istemiş. Leo'nun dünyanın en güzel övgüsünü alması çok doğru. Tamamlandığında, 105.000 taraftar kapasitesine sahip olacağız, bu yüzden onu orada görmek isteriz. Övgü için çalışıyoruz ve dünyanın en iyi futbolunun izlenebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Övgü kapsamında, Leo'ya hak ettiği övgüyü sunmak istiyoruz."
Barcelona, kulübün ünlü eski stadyumundaki yenileme çalışmaları nihayet tamamlandığında Messi'ye bir haraç düzenlemeyi umuyor. Messi, Katalanlar süperstar için yeni bir sözleşme finanse edemediği için 2021'de Paris Saint-Germain'e aceleyle ayrıldığında, Barcelona taraftarlarına düzgün bir şekilde veda etme şansı bulamadı. Laporta, o zamandan beri Messi'ye bir anma töreni düzenlemenin yenilenen Camp Nou'nun açılışını yapmak için mükemmel bir yol olacağını defalarca söyledi, ancak henüz resmi bir plan açıklanmadı.
Messi, Barcelona'ya dönme arzusunu açıkladı
Messi, kısa süre önce Inter Miami ile 2028 MLS sezonu sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı ve böylece Barcelona'ya kalıcı olarak geri dönme olasılığını fiilen sona erdirdi. 38 yaşındaki oyuncu, MLS takımında hayatın tadını çıkarmaya devam ettiği için bunun “kolay bir karar” olduğunu söyledi. Ancak, şehri özlediği için gelecekte ailesiyle birlikte Barcelona'ya dönmeyi ne kadar çok istediğini de açıkladı. Messi'nin Ocak ayında Barça'ya kiralık olarak yeniden imza atabileceği ve 2026 MLS sezonu için Inter Miami ile sezon öncesi hazırlıklarına başlamadan önce tam formunu koruyabileceği, bir yandan da gelecek yazki Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurduğu tahmin ediliyor.
Camp Nou'ya gizli ziyaretinden önce Sport'a verdiği demeçte Messi, "Barcelona'yı çok özlüyoruz, çocuklar ve eşim sürekli Barcelona'dan, orada tekrar yaşamaktan bahsediyorlar. Evimiz, her şeyimiz var, bu yüzden istediğimiz şey bu. Stadyumun inşaatı bittiğinde geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya da dönmedim ve sonra Montjuic'e gittiler. Yeni stadyuma geri dönüp onu görmek garip olacak, çünkü onu en son gördüğümden bu yana çok zaman geçti ve stadyumun farklı olması bir yana, yeniden orada yaşamak ve eskiden olan her şeyi hatırlamak heyecan verici olacak. Her zamanki gibi sevginiz için minnettarım ve size sadece teşekkür ederim."
- AFP
Messi, Arjantin'in hazırlık maçlarına hazır
Messi şu anda Arjantin milli takımıyla birlikte ve uluslararası maç arası sırasında Angola ile oynanacak hazırlık maçı için hazırlanıyor. İki takım Cuma günü karşı karşıya gelecek ve Messi'nin maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Reklam