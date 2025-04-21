Getty ImagesUğur AktanLider Barcelona'da Hansi Flick depremi!BarcelonaH. FlickReal MadridBarcelona - Real MadridKupa Del ReyBarcelona - Celta VigoCelta VigoLa LigaHansi Flick, bazı Barcelona oyuncularının Celta Vigo'ya karşı oynamadıkları için kızgın tepkilerini "anlamadığını" söyledi.Makaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinBarcelona, Celta Vigo'yu 4-3 yendiBazı oyuncular oynamadıkları için kızgınFlick o tepkiyi "anlamıyor"WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱