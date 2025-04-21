Hansi Flick Barcelona 2025Getty Images
Uğur Aktan

Lider Barcelona'da Hansi Flick depremi!

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Hansi Flick, bazı Barcelona oyuncularının Celta Vigo'ya karşı oynamadıkları için kızgın tepkilerini "anlamadığını" söyledi.

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  • Barcelona, Celta Vigo'yu 4-3 yendi
  • Bazı oyuncular oynamadıkları için kızgın
  • Flick o tepkiyi "anlamıyor"
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