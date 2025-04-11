Leroy Sane gelecek sezon oynayacağı takıma dair kararını sonunda verdi!

Getty ImagesUğur AktanLeroy Sane gelecek sezon oynayacağı takıma dair kararını sonunda verdi!L. SaneBayern MünihLiverpoolArsenalBundesliga IPremier LigTransfersArsenal ve Liverpool bu yaz Leroy Sane için hamle yapmaya hevesliydi, ancak Bayern Münih yıldızı kararını verdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorSane'nin sözleşmesi bu yaz sona eriyorArsenal ve Liverpool kanat oyuncusuyla ilgileniyorSane maaş düşüşüne rağmen kalmaya karar verdiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱