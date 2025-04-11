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Leroy Sane Bayern 2025Getty Images
Uğur Aktan

Leroy Sane gelecek sezon oynayacağı takıma dair kararını sonunda verdi!

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Arsenal ve Liverpool bu yaz Leroy Sane için hamle yapmaya hevesliydi, ancak Bayern Münih yıldızı kararını verdi.

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  • Sane'nin sözleşmesi bu yaz sona eriyor
  • Arsenal ve Liverpool kanat oyuncusuyla ilgileniyor
  • Sane maaş düşüşüne rağmen kalmaya karar verdi
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