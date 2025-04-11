Leroy Sane gelecek sezon oynayacağı takıma dair kararını sonunda verdi!

Arsenal ve Liverpool bu yaz Leroy Sane için hamle yapmaya hevesliydi, ancak Bayern Münih yıldızı kararını verdi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Sane'nin sözleşmesi bu yaz sona eriyor

Arsenal ve Liverpool kanat oyuncusuyla ilgileniyor

Sane maaş düşüşüne rağmen kalmaya karar verdi GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱