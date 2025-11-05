Getty Images
Leroy Sane eski kulübüne dönmeye "açık" olduğunu söyledi
Sane'den duygusal Schalke mesajı
Bayern Münih’ten ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak Galatasaray’a transfer olan Alman yıldız Leroy Sane, Türkiye’de etkileyici bir performans sergilerken gelecekte yeniden Bundesliga’ya dönme ihtimalini de göz ardı etmedi. Schalke altyapısında yetişen Sane, 2016’da Manchester City’ye transfer olmuş, Pep Guardiola yönetiminde iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası zaferinde önemli rol oynamıştı. 2020’de Bayern Münih’e katılan futbolcu, beş yıl süren Almanya serüveninin ardından geçtiğimiz Temmuz ayında ülkeden ayrılmıştı. Sane, buna rağmen kariyerinin başladığı kulüp olan Schalke’ye hâlâ derin bir bağlılık hissettiğini söyledi. Son yıllarda zorlu dönemler geçiren ancak bu sezon 2. Bundesliga’da 11 maç sonunda ikinci sıraya yükselerek yeniden toparlanma sinyalleri veren kulüp için umut dolu sözler kullandı.
Schalke’ye dönüş şimdilik uzak bir ihtimal
29 yaşındaki Sane, Sky Sport’a verdiği röportajda, çocukluk kulübüne geri dönme fikrini “heyecan verici” olarak tanımladı, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirtti: “Orada harika zamanlar geçirdim. O statta oynamak her zaman büyük keyifti – profesyonel futbol kariyerimdeki ilk adımdı. Bu yüzden temelde her şeye açığım. Elbette bu çok güzel bir hikâye olurdu. Yolumun nereye çıkacağını göreceğiz. Bir gün böyle bir fırsat olursa, kesinlikle sıcak bakarım.”
Sane ayrıca, eski Bayern Münih takım arkadaşı Leon Goretzka ile de sık sık Schalke günlerinden konuştuklarını söyledi: “Geçenlerde Leon Goretzka ile bunun üzerine konuştuk. Schalke’de işlerin şu anda çok iyi gitmesine gerçekten seviniyorum. Sezona güçlü başladılar ve zirvedeler. Umarım bu böyle devam eder. Taraftarla takım arasında harika bir bağ var ve son yıllarda inanılmaz sadakat gösterdiler. Her maçta tribünleri doldurmaları gerçekten etkileyici. Umarım önümüzdeki sezon Bundesliga’ya geri dönerler.”
Kicker’a konuşan Sane, sözlerini esprili bir şekilde tamamladı: “Bunun harika bir hikâye olacağını düşünüyorum ama hâlâ vaktim var. Daha 30 yaşıma yeni giriyorum!”
Sane, Schalke altyapısında yetişip 2014’te A takıma yükselmiş, iki yıl sonra Manchester City’ye transfer olmuştu. O dönemde Avrupa kupalarında mücadele eden Schalke, sonraki yıllarda büyük bir düşüş yaşayarak 2. Bundesliga’ya kadar gerilemişti.
Sane, Galatasaray'da ritmini bulmaya başladı
Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih’ten Galatasaray’a transferi sonrası yaşadığı uyum sürecinden bahsederek, Türkiye’deki ilk haftaların zor geçtiğini ancak artık takıma alıştığını söyledi. İstanbul macerasına yavaş başlayan Sane, ilk dönemde ilk 11’de istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanmış, hatta Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde kalmıştı.
Saha dışındaysa Oktoberfest döneminde, kalabalık bir bira çadırında bazı Bayern taraftarlarının provokasyonuna uğradığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak 29 yaşındaki futbolcu artık ritmini bulmuş durumda:
“Öncelikle ortama alışmam gerekiyordu. Bir uyum dönemi geçirdim, bu yüzden başlarda sahada işler planladığım gibi gitmedi,” dedi Sane. “Takım arkadaşlarımı tanımam, onların da beni tanıması, sahada nasıl iletişim kuracağımızı, nasıl birlikte oynayacağımızı öğrenmem gerekiyordu. Bu biraz zaman aldı. Ama son maçlarda performansımdan ve oyunumdan gerçekten memnunum. Bu ivmeyi sürdürmek ve devam etmek istiyorum.”
Leroy Sane için sırada ne var?
Galatasaray’daki yavaş başlangıcın ardından form grafiğini yukarı çeken Sane, şimdi bu çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Şu ana kadar 13 maçta 3 gol ve 2 asist üreten Alman oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig’deki liderliğinde önemli rol oynuyor. Galatasaray, 11 maçta 9 galibiyetle Süper Lig’in zirvesinde yer alırken, takım çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Ajax karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
