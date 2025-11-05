Leroy Sane eski kulübüne dönmeye "açık" olduğunu söyledi

29 yaşındaki Sane, Sky Sport’a verdiği röportajda, çocukluk kulübüne geri dönme fikrini “heyecan verici” olarak tanımladı, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirtti: “Orada harika zamanlar geçirdim. O statta oynamak her zaman büyük keyifti – profesyonel futbol kariyerimdeki ilk adımdı. Bu yüzden temelde her şeye açığım. Elbette bu çok güzel bir hikâye olurdu. Yolumun nereye çıkacağını göreceğiz. Bir gün böyle bir fırsat olursa, kesinlikle sıcak bakarım.”

Sane ayrıca, eski Bayern Münih takım arkadaşı Leon Goretzka ile de sık sık Schalke günlerinden konuştuklarını söyledi: “Geçenlerde Leon Goretzka ile bunun üzerine konuştuk. Schalke’de işlerin şu anda çok iyi gitmesine gerçekten seviniyorum. Sezona güçlü başladılar ve zirvedeler. Umarım bu böyle devam eder. Taraftarla takım arasında harika bir bağ var ve son yıllarda inanılmaz sadakat gösterdiler. Her maçta tribünleri doldurmaları gerçekten etkileyici. Umarım önümüzdeki sezon Bundesliga’ya geri dönerler.”

Kicker’a konuşan Sane, sözlerini esprili bir şekilde tamamladı: “Bunun harika bir hikâye olacağını düşünüyorum ama hâlâ vaktim var. Daha 30 yaşıma yeni giriyorum!”

Sane, Schalke altyapısında yetişip 2014’te A takıma yükselmiş, iki yıl sonra Manchester City’ye transfer olmuştu. O dönemde Avrupa kupalarında mücadele eden Schalke, sonraki yıllarda büyük bir düşüş yaşayarak 2. Bundesliga’ya kadar gerilemişti.