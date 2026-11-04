Gol, futbol şöleni, sahada tek bir takım; üstelik rakip sahada, deplasmanda. Fabregas'ın Como kasırgası Lens'i vurdu. İşte maçın notları.
Lens-Como maçında CM'nin oyuncu notları: Nico Paz şov yaptı, Douvikas Del Piero gibiydi. Papaccioli ilk maçında gol attı
Lens
Risser 6: Yediği 9 golün 8'inde yapabileceği bir şey yok. Buna rağmen takımının en iyi oyuncusu olmayı başarıyor. O da hatasını, Liberali'nin 7-0'ı getiren golünde kendi direğinin dibinden avlanarak yapıyor.
Antonio 5: İlk 45 dakikada takım arkadaşlarına göre daha iyi ayakta kalıyor, ancak korkunç geçen ikinci yarıda o da diğerleriyle birlikte dağılıyor.
Baidoo 4: Douvikas ona hiç sabit bir hedef sunmuyor; o da ne yapacağını şaşırıyor. Hem sağdan hem de özellikle soldan delik deşik edilen savunmanın lideri.
Udol 4: Bazen Nico Paz'ın üzerine çıkması, bazen Douvikas'ın koşusunu takip etmesi gerekiyor. Bütün bunları yaparken Da Cunha'nın içeri kat edişini karşılamayı unutuyor. Maç boyunca ne yapacağını bilemiyor ve Como sürekli onun kanadından savunmayı deliyor.
Aguilar 4,5: Harika bir voleyle attığı gol, notuna bir puan ekliyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, kendi kanadında hiçbir direnç gösteremeden dağılan takımının en kötü oyuncularından biri.
Cuisance 5: Sürekli pozisyonunun dışında ve hamlelerinde geç kalıyor. Rakipleri onu durmadan aşıyor. Öyle ki kayda değer tek müdahalesini skor 8-1'ken yapıyor ve bu müdahale ona sarı kart getiriyor.
Haidara 5: Çok koşuyor ama şaşırtıcı ölçüde boşuna koşuyor. Como'nun dikine paslarında rakibi durdurmayı hiç başaramıyor.
(70'te oyuna giren Bulatovic 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)
Skoras 5: Devre arasında oyundan alınıyor. Tek hatası, 2-0'ı getiren pozisyonda Valle'yi takip etmeyi unutması.
(46'da oyuna giren Saud 5 Çıktığı takım arkadaşı gibi, onun kanadından da Como çok fazla savunmayı delemiyor. Nico Paz ve arkadaşlarının sahada yaptıkları karşısında daha az yıpranıyor.)
Thauvin 6: Takımının en etkili oyuncusu. Kaleyi arıyor, hücum hattının her bölgesinde oynuyor ve az kalsın bir penaltı kazandırıyor.
(70'te oyuna giren Kadile 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)
Ivanovic 5: Onun için de maçın en dikkat çekici anı, Kempf'e attığı ve ondan yediği kafa. Ancak sersemlemiş hâlde kalıyor ve devre arasında oyundan çıkıyor.
(46'da oyuna giren Mesloub 5: Hücumdaki takım arkadaşları gibi onun da oynayabileceği top neredeyse hiç yok. Topu almak için de neredeyse hiçbir şey yapmıyor.)
Hazard 5: Thauvin'den sonra takımın yetenek ve kalite bakımından öne çıkan ismi olması bekleniyordu ama ondan hiçbir zaman oynanabilir toplar gelmiyor.
Teknik direktör Cahuzac 3: Fabregas onu adeta dans ettiriyor; o ise hiçbir karşı hamle bulamıyor. Sonuç yalnızca adil değil, sahada görülenlere kıyasla daha da hafif kalıyor.
Como
Butez 6: Lens'in az sayıdaki şutunda dikkatliydi. Fabregas'ın hücumcularını uzun toplarla bulmakta ayaklarını iyi kullandı; Aguilar'ın havadan gelen topa vurarak attığı golde ise yapabileceği bir şey yoktu.
Couto 6,5: Paradoksal biçimde, daha çok dikkatli bir gözlemci olduğu bir maç oynadı. Lens onun kanadından hiç fazla ileri çıkmadı; Couto da değerlendirdiğinden daha fazla hareket alanına sahipti. Fırsat bulduğunda topu dikine oynadı ama hiç çizgiye açılmadı ve Nico Paz'ın alanına girdi.
Ramon 7: Maçın açılış golünde Douvikas, kale önünde golü onun elinden aldı. Yine de her iki ceza sahasındaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Liberali'yi 7-1'lik gol için kaleciyle karşı karşıya bırakan uzun pasında görüldüğü gibi, ayağı da iyi.
Kempf 7: Maçından geriye kalacak talihsiz an, Ivanovic'le kafa kafaya çarpışması olacak gibiydi. Bunun dışında adam markajında hiç hata yapmadı. Rakip ceza sahasında ise dönerek yaptığı kafa vuruşuyla o an için skoru 5-0'a getiren harika golü attı.
(72. dakikadan itibaren Smolcic 6: Oyuna girdi; Como tempoyu düşürüp kontrolü elinde tuttu.)
Valle 7: Savunmada iyiydi. Kendi yarı sahasında başlattığı 2-0'lık golün gelişiminde mükemmeldi; pozisyonu Douvikas'ın kolayca tamamladığı golün asistini yaparak bitirdi.
Milla 7: Hiç hata yapmayan bir orkestranın temposunu, hızlanmalarını ve top dolaşımını, kendini fark ettirmeden yönetti. Basit ve etkiliydi.
(58. dakikadan itibaren Ricci 6,5: Takım arkadaşları gibi o da göze batmadan ve hata yapmadan görevini yerine getirdi.)
Perrone 7: Maçın kilidini açan ve Lens'in dengesini bozan 1-0'lık gol, onun kafa vuruşuyla başladı. O da Como'nun tehlikeli hücumlarının hepsinde göze batmadan yer aldı; orta sahadaki ikili mücadelelere fiziksel güç kattı.
Da Cunha 7,5: Top ayağındayken her zamanki özgüveni, kalitesi ve cesareti vardı. Savunmada da dikkatliydi. 4-0'lık golüyle bir kez daha gol atma keyfini yaşadı.
(58. dakikadan itibaren Liberali 8: O da bir gol attı ve Baturina ile Papaccioli'yi hatlar arasında bulduğu iki asist yaptı. Genç yetenek gelişimini sürdürüyor.)
Nico Paz 8,5: Arjantinli oyuncudan olağanüstü bir performans. İmzası hâline gelen vücut çalımı ve ardından gelen dribblingiyle Lens savunmasının yarısını tek başına zor durumda bıraktı. 1-0'lık golü başlatan orta ondan geldi; ayrıca iki asist ve bir gol kaydetti. Fenomen.
(58. dakikadan itibaren Baturina 7: Maçın en iyi oyuncusunun yerine girdi ama onun gerisinde kalmak istemedi. Risser'i geçerek skoru 8-1'e getirmeyi o da başardı.)
Caqueret 6,5: Como'nun üstün olduğu hücum oyununda en az patlayıcılık gösteren ve en az rol alan oyuncuydu, ama yine de görevini yaptı.
Douvikas 8: Como'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında dört gol atması, Yunan forvet için şimdiden bir rekor. Böylece futbolumuzun büyük eski yıldızlarından Alessandro Del Piero'nun tarihe geçen bir istatistiğine de ortak oldu: Del Piero, Juventus'un bu adı aldıktan sonraki ilk Şampiyonlar Ligi katılımında, 1995/96 sezonunun ilk beş maçında gol atmıştı. Douvikas ayrıca hat-trick yaptı ve hareketleriyle Lens savunmasında kocaman boşluklar açtı. Şu anda bu Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı da o.
(61. dakikadan itibaren Papaccioli 7: Comolu genç yeteneğin heyecanı vardı ve belli oluyordu. Çok iyi koşular yaptı. Ödülünü de 91. dakikada, Liberali'nin savunma çizgisinin arkasına gönderdiği topu alıp Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atarak kazandı.)
Fabregas 8: Maçı çok iyi okudu, kilidi hemen açtı ve ardından hız kesmedi. Rakibinin her hamlesini boşa çıkardı; oyuncu değişiklikleriyle de takımına nereden hücum edeceğini gösterdi. Inter'e karşı oynayacakları bir sonraki Serie A maçını düşünerek neredeyse bütün yıldızlarına 30 dakika dinlenme fırsatı bile verdi. Chivu'ya mesaj gönderildi; çünkü bu Lens, sezon başında Inter'de de görülen birçok zaafı ortaya çıkardı.
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