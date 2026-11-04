Risser 6: Yediği 9 golün 8'inde yapabileceği bir şey yok. Buna rağmen takımının en iyi oyuncusu olmayı başarıyor. O da hatasını, Liberali'nin 7-0'ı getiren golünde kendi direğinin dibinden avlanarak yapıyor.

Antonio 5: İlk 45 dakikada takım arkadaşlarına göre daha iyi ayakta kalıyor, ancak korkunç geçen ikinci yarıda o da diğerleriyle birlikte dağılıyor.

Baidoo 4: Douvikas ona hiç sabit bir hedef sunmuyor; o da ne yapacağını şaşırıyor. Hem sağdan hem de özellikle soldan delik deşik edilen savunmanın lideri.

Udol 4: Bazen Nico Paz'ın üzerine çıkması, bazen Douvikas'ın koşusunu takip etmesi gerekiyor. Bütün bunları yaparken Da Cunha'nın içeri kat edişini karşılamayı unutuyor. Maç boyunca ne yapacağını bilemiyor ve Como sürekli onun kanadından savunmayı deliyor.

Aguilar 4,5: Harika bir voleyle attığı gol, notuna bir puan ekliyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, kendi kanadında hiçbir direnç gösteremeden dağılan takımının en kötü oyuncularından biri.

Cuisance 5: Sürekli pozisyonunun dışında ve hamlelerinde geç kalıyor. Rakipleri onu durmadan aşıyor. Öyle ki kayda değer tek müdahalesini skor 8-1'ken yapıyor ve bu müdahale ona sarı kart getiriyor.

Haidara 5: Çok koşuyor ama şaşırtıcı ölçüde boşuna koşuyor. Como'nun dikine paslarında rakibi durdurmayı hiç başaramıyor.

(70'te oyuna giren Bulatovic 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)

Skoras 5: Devre arasında oyundan alınıyor. Tek hatası, 2-0'ı getiren pozisyonda Valle'yi takip etmeyi unutması.

(46'da oyuna giren Saud 5 Çıktığı takım arkadaşı gibi, onun kanadından da Como çok fazla savunmayı delemiyor. Nico Paz ve arkadaşlarının sahada yaptıkları karşısında daha az yıpranıyor.)

Thauvin 6: Takımının en etkili oyuncusu. Kaleyi arıyor, hücum hattının her bölgesinde oynuyor ve az kalsın bir penaltı kazandırıyor.

(70'te oyuna giren Kadile 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)

Ivanovic 5: Onun için de maçın en dikkat çekici anı, Kempf'e attığı ve ondan yediği kafa. Ancak sersemlemiş hâlde kalıyor ve devre arasında oyundan çıkıyor.

(46'da oyuna giren Mesloub 5: Hücumdaki takım arkadaşları gibi onun da oynayabileceği top neredeyse hiç yok. Topu almak için de neredeyse hiçbir şey yapmıyor.)

Hazard 5: Thauvin'den sonra takımın yetenek ve kalite bakımından öne çıkan ismi olması bekleniyordu ama ondan hiçbir zaman oynanabilir toplar gelmiyor.

Teknik direktör Cahuzac 3: Fabregas onu adeta dans ettiriyor; o ise hiçbir karşı hamle bulamıyor. Sonuç yalnızca adil değil, sahada görülenlere kıyasla daha da hafif kalıyor.