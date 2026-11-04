Risser 6: Yediği 9 golün 8'inde yapabileceği bir şey yok. Buna rağmen takımının sahadaki en iyisi olmayı başarıyor. O da hatasını yapıyor: Liberali'nin 7-0'ı getiren golünde kendi köşesinden avlanıyor.

Antonio 5: İlk 45 dakikada takım arkadaşlarından daha iyi dayanıyor ancak korkunç geçen ikinci yarıda o da diğerleriyle birlikte dağılıyor.

Baidoo 4: Douvikas ona hiç sabit bir hedef sunmuyor; o da ne yapacağını şaşırıyor. Sağdan ama özellikle soldan delik deşik edilen savunmanın lideri.

Udol 4: Bazen Nico Paz'ı karşılamak, bazen Douvikas'ın koşusunu takip etmek zorunda kalıyor; bunları yaparken Da Cunha'nın içeri kat edişini kapatmayı unutuyor. Maç boyunca ne yapacağını bilemiyor ve Como onun kanadından sürekli savunmayı aşıyor.

Aguilar 4,5: Nefis bir voleyle attığı gol ona fazladan bir puan kazandırıyor. Ancak sonuçta takımının en kötülerinden biri; takımı onun kanadında hiçbir direnç gösteremeden dağılıyor.

Cuisance 5: Hep pozisyonunu kaybediyor, hep geç kalıyor. Sürekli oyunun dışında kalıyor; müdahale denebilecek tek hamlesini skor 8-1'ken yapıyor ve bu pozisyonda sarı kart görüyor.

Haidara 5: Çok koşuyor ama koşuları inanılmaz ölçüde boşa gidiyor. Como'nun dikine paslarında savunmanın önünde bir türlü set oluşturamıyor.

(70'te oyuna giren Bulatovic 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)

Skoras 5: Devre arasında oyundan alınıyor. Tek hatası, 2-0'ı getiren pozisyonda Valle'yi takip etmeyi unutması.

(46'da oyuna giren Saud 5 yerine girdiği takım arkadaşı gibi onun kanadından da Como genel olarak az sayıda kez savunmayı aşıyor. Nico Paz ve arkadaşlarının sahaya koyduğu oyun karşısında diğerlerine göre daha az zor durumda kalıyor.)

Thauvin 6: Takımının en üretken ismi. Kaleyi yoklamaya çalışıyor, hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor ve az farkla bir penaltı kazanmaktan oluyor.

(70'te oyuna giren Kadile 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)

Ivanovic 5: Onun için de maçın en dikkat çekici anı, Kempf'e attığı ve ondan yediği kafa darbesi. Ancak sersemlemiş hâlde kalıyor ve devre arasında oyundan çıkıyor.

(46'da oyuna giren Mesloub 5: Hücumdaki takım arkadaşları gibi oynayabileceği neredeyse hiç top bulamıyor; topu kazanmak için de neredeyse hiçbir şey yapmıyor.)

Hazard 5: Thauvin'den sonra takımın en yetenekli ve kaliteli oyuncusu olması bekleniyordu ancak ondan oynanabilir toplar bir türlü gelmiyor.

Teknik direktör Cahuzac 3: Fabregas ona adeta rumba yaptırıyor, o ise hiçbir karşı hamle bulamıyor. Skor yalnızca adil değil; sahada görülenlere bakılırsa fark daha da büyük olabilirdi.