Goller, futbol şöleni ve sahada tek takım; üstelik rakip sahada. Fabregas'ın Como kasırgası Lens'i vurdu. İşte maçın oyuncu notları.
Lens-Como maçında CM'nin oyuncu notları: Nico Paz'dan şov, Douvikas Del Piero gibi. Papaccioli ilk maçında gol attı
Lens
Risser 6: Yediği 9 golün 8'inde yapabileceği bir şey yok. Buna rağmen takımının sahadaki en iyisi olmayı başarıyor. O da hatasını yapıyor: Liberali'nin 7-0'ı getiren golünde kendi köşesinden avlanıyor.
Antonio 5: İlk 45 dakikada takım arkadaşlarından daha iyi dayanıyor ancak korkunç geçen ikinci yarıda o da diğerleriyle birlikte dağılıyor.
Baidoo 4: Douvikas ona hiç sabit bir hedef sunmuyor; o da ne yapacağını şaşırıyor. Sağdan ama özellikle soldan delik deşik edilen savunmanın lideri.
Udol 4: Bazen Nico Paz'ı karşılamak, bazen Douvikas'ın koşusunu takip etmek zorunda kalıyor; bunları yaparken Da Cunha'nın içeri kat edişini kapatmayı unutuyor. Maç boyunca ne yapacağını bilemiyor ve Como onun kanadından sürekli savunmayı aşıyor.
Aguilar 4,5: Nefis bir voleyle attığı gol ona fazladan bir puan kazandırıyor. Ancak sonuçta takımının en kötülerinden biri; takımı onun kanadında hiçbir direnç gösteremeden dağılıyor.
Cuisance 5: Hep pozisyonunu kaybediyor, hep geç kalıyor. Sürekli oyunun dışında kalıyor; müdahale denebilecek tek hamlesini skor 8-1'ken yapıyor ve bu pozisyonda sarı kart görüyor.
Haidara 5: Çok koşuyor ama koşuları inanılmaz ölçüde boşa gidiyor. Como'nun dikine paslarında savunmanın önünde bir türlü set oluşturamıyor.
(70'te oyuna giren Bulatovic 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)
Skoras 5: Devre arasında oyundan alınıyor. Tek hatası, 2-0'ı getiren pozisyonda Valle'yi takip etmeyi unutması.
(46'da oyuna giren Saud 5 yerine girdiği takım arkadaşı gibi onun kanadından da Como genel olarak az sayıda kez savunmayı aşıyor. Nico Paz ve arkadaşlarının sahaya koyduğu oyun karşısında diğerlerine göre daha az zor durumda kalıyor.)
Thauvin 6: Takımının en üretken ismi. Kaleyi yoklamaya çalışıyor, hücum hattının her bölgesinde dolaşıyor ve az farkla bir penaltı kazanmaktan oluyor.
(70'te oyuna giren Kadile 5,5: Como'nun tempoyu düşürdüğü sırada oyuna girme şansını yakalıyor.)
Ivanovic 5: Onun için de maçın en dikkat çekici anı, Kempf'e attığı ve ondan yediği kafa darbesi. Ancak sersemlemiş hâlde kalıyor ve devre arasında oyundan çıkıyor.
(46'da oyuna giren Mesloub 5: Hücumdaki takım arkadaşları gibi oynayabileceği neredeyse hiç top bulamıyor; topu kazanmak için de neredeyse hiçbir şey yapmıyor.)
Hazard 5: Thauvin'den sonra takımın en yetenekli ve kaliteli oyuncusu olması bekleniyordu ancak ondan oynanabilir toplar bir türlü gelmiyor.
Teknik direktör Cahuzac 3: Fabregas ona adeta rumba yaptırıyor, o ise hiçbir karşı hamle bulamıyor. Skor yalnızca adil değil; sahada görülenlere bakılırsa fark daha da büyük olabilirdi.
Como
Butez 6: Lens'in az sayıdaki şutunda dikkatliydi. Fabregas'ın hücumcularını uzun toplarla bulmak için ayağını iyi kullandı, ancak Aguilar'ın gelişine vurduğu golde yapabileceği bir şey yoktu.
Couto 6,5: Paradoksal biçimde, maçı dikkatli bir gözlemci gibi geçirdi. Lens onun kanadında hiç risk almadı; Couto ise kendisine tanınan özgürlüğü daha fazla kullanabilirdi. Fırsat bulduğunda oyunu dikine taşıdı, ancak hiç kanada açılmayıp Nico Paz'ın alanına girdi.
Ramon 7: Maçın açılış golünü Douvikas kale dibinde onun önünden aldı, ancak Ramon her iki ceza sahasındaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Liberali'yi 7-1'lik gol için kaleciyle karşı karşıya bırakan uzun pasında olduğu gibi, ayağı da iyi.
Kempf 7: Maçının talihsiz anı, Ivanovic'le kafa kafaya çarpışması olacak gibiydi. Bunun dışında adam markajında hata yapmadı. Rakip ceza sahasında da dönerek vurduğu kafa şutuyla skoru o an için 5-0'a getiren harika golü buldu.
(72. dakikadan itibaren Smolcic 6: Oyuna girdiğinde Como tempoyu düşürüp kontrolü elinde tuttu)
Valle 7: Savunmada iyiydi. Kendi yarı sahasında başlatıp Douvikas'ın kolayca tamamladığı golün asistini yaparak bitirdiği 2-0'lık pozisyonda ise mükemmeldi.
Milla 7: Hiç hata yapmayan bir orkestranın temposunu, hızlanmalarını ve topun dolaşımını, kendini fark ettirmeden yönetti. Sade ve etkiliydi.
(58. dakikadan itibaren Ricci 6,5: O da takım arkadaşları gibi göze batmadan, hatasız biçimde görevini yaptı)
Perrone 7: Maçın kilidini açıp Lens'in düzenini bozan 1-0'lık gol onun kafa vuruşuyla başlayan pozisyondan geldi. O da kendini fazla göstermeden Como'nun tehlikeli hücumlarının hepsinde yer aldı; orta sahadaki ikili mücadelelere de fiziksel güç kattı.
Da Cunha 7,5: Her zamanki karakterini, kalitesini ve top ayağındayken cesaretini gösterdi. Savunmada da soğukkanlıydı; 4-0'lık golü atarak gol yollarında bir kez daha istediğini aldı.
(58. dakikadan itibaren Liberali 8: O da bir gol attı ve Baturina ile Papaccioli'yi hatlar arasında bulduğu iki asist yaptı. Genç yetenek gelişimini sürdürüyor)
Nico Paz 8,5: Arjantinliden olağanüstü bir performans. Alametifarikası olan vücut çalımı ve ardından gelen driblingiyle Lens savunmasının yarısını tek başına zor durumda bıraktı. 1-0'lık golün yolunu açan ortayı yaptı; iki asist ve bir gole imza attı. Fenomen.
(58. dakikadan itibaren Baturina 7: Maçın en iyi oyuncusunun yerine girdi ama ondan geri kalmak istemedi. Risser'ı o da mağlup ederek skoru 8-1'e taşıdı)
Caqueret 6,5: Como'nun baskın hücum oyununda en az patlayıcılık gösteren ve hücumlara en az katılan isimdi, ama yine de görevini yaptı.
Douvikas 8: Como'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçında dört gol atması, Yunan forvet için şimdiden bir rekor. Böylece İtalyan futbolunun eski büyük isimlerinden Alessandro Del Piero'nun tarihe geçen bir istatistiğini yakaladı: Del Piero, organizasyon Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra Juventus'un ilk katılımında, 1995/96 sezonunun ilk beş maçında gol atmıştı. Douvikas hat-trick de yaptı; hareketleriyle Lens savunmasında devasa boşluklar açtı. Şu anda bu Şampiyonlar Ligi sezonunun da gol kralı.
(61. dakikadan itibaren Papaccioli 7: Como'nun genç yeteneğinin heyecanı vardı ve bu açıkça görülüyordu. Çok iyi koşular yaptı; ödülünü de 91. dakikada, Liberali'nin savunma hattının arkasına gönderdiği pası alıp Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atarak aldı).
Fabregas 8: Maçı çok iyi okudu, kilidi hemen açtı ve ardından hız kesmedi. Rakibinin her hamlesine karşılık verdi, oyuncu değişiklikleriyle de nereden hücum edilmesi gerektiğini gösterdi. Hatta Inter'e karşı oynanacak bir sonraki Serie A maçı öncesinde neredeyse bütün yıldızlarını 30 dakika dinlendirebildi. Chivu'ya mesajını verdi; çünkü Lens, Inter'in de sezon başından beri gösterdiği birçok kusuru ortaya koydu.
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