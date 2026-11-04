40' JESUS DE MIGUEL'İ ANMA SEVİNCİ - Tenerife'de doğan Arjantinli oyuncu, gol sevincini ölçülü yaşadı. Andorra futbolcusu Jesus de Miguel, geçtiğimiz günlerde Tenerife'de, yine Tenerife'ye karşı oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Nico Paz yedek kulübesine koşup talihsiz futbolcunun fotoğrafının basılı olduğu bir formayı aldı ve kameralara gösterdi.

40' GOL - Como yine şov yapıyor! Como'nun öldürücü kontra atağında Da Cunha, Douvikas'ı savunma arkasına kaçırdı. Douvikas'ın pasıyla topla buluşan Nico Paz, Risser'in hafifçe pozisyonunu kaybettiğini gördü ve güçlü, isabetli bir şutla topu ağlara gönderdi.

32' GOL - Genoa'dan göz kamaştıran futbol: Butez'den başlayan atak, 5 pasla golle sonuçlandı. Kaleci soldaki Valle'yi buldu. Bek oyuncusu topu Perrone'ye aktardı; Perrone dönüp sağdaki Nico Paz'a oynadı. Arjantinli oyuncu ilerleyip arka direğe orta yaptı. Oraya hızla yetişen Valle, dengesini kaybetmiş hâlde topu ilk vuruşta havadan ceza sahasının ortasına gönderdi. Douvikas da tek dokunuşla topu ağlara yollayarak maçtaki ikinci golünü attı.

25' POZİSYON - Couto'nun pasıyla buluşan Douvikas, topu Nico Paz'a indirdi. Arjantinli oyuncu yönlendirilmiş bir ilk kontrolün ardından yaptığı verkaçla savunmayı geçip Risser'le karşı karşıya kaldı. Ancak Risser, kendisini çalımlama girişimini ileri çıkarak başarıyla engelledi.

17' - Ivanovic ile Kempf baş başa çok sert çarpıştı. Sahadaki futbolcular endişelenirken oyun en az 1 dakika durdu. İki oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla toparlanıp sahaya döndü.

15' VAR İNCELEMESİYLE İPTAL EDİLEN PENALTI - Thauvin sağdan son çizgiye inip ceza sahasının ortasına orta yaptı. Araya giren Caqueret'in kolu açık olsa da top göğsüne çarptı. Hakem önce penaltı verdi ancak uzun süren incelemenin ardından VAR, Saggi'yi monitöre çağırdı ve penaltı kararı iptal edildi.

7' GOL - Como korneri kısa kullandı. Ardından yapılan ortada top arka direkteki Perrone'ye geldi. Yükselip kafayı vuran orta saha oyuncusu, topu ortanın geldiği taraftaki diğer direğe göndermeye çalıştı. Ancak topun önüne en çabuk Douvikas çıktı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

1' - Thauvin hemen hücum bölgesinde topu kazanıp Butez'in koruduğu kaleye gelişine vurdu. Ancak iyi pozisyon alan Butez rahatlıkla kurtardı.

0' Bollaert-Delelis Stadyumu'nda başlama vuruşu saat 21.00'de yapıldı.

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