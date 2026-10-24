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Ilic LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Lecce'de Ilic için ameliyat gerekli: Sağlık raporu

Lecce
I. Ilic
Serie A

Lecce’nin orta saha oyuncusunun durumu

Lecce'nin resmî internet sitesinde şu açıklamaya yer verildi: "U.S. Lecce, futbolcu Ivan Ilić'in Bologna ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından daha kapsamlı tetkiklerden geçirildiğini ve bu tetkiklerin sol rektus femoris kas-tendon bileşkesinde, tendonda kısmi yırtığın eşlik ettiği bir lezyonu doğruladığını bildirir."

  • Salento kulübünün açıklaması şöyle devam ediyor: "Futbolcu salı günü Finlandiya'nın Turku kentindeki Hospital Pihlajalinna'da ameliyat olacak. Operasyonu Prof. Lasse Lempainen gerçekleştirecek".

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