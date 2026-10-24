Lecce'nin resmî internet sitesinde şu açıklamaya yer verildi: "U.S. Lecce, futbolcu Ivan Ilić'in Bologna ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından daha kapsamlı tetkiklerden geçirildiğini ve bu tetkiklerin sol rektus femoris kas-tendon bileşkesinde, tendonda kısmi yırtığın eşlik ettiği bir lezyonu doğruladığını bildirir."