Lecce için Ilic'ten kötü haber. Bologna maçının ilk yarısında oyundan çıkan Sırp orta saha oyuncusu, bu sabah MR'a girdi. Tetkikler, sol uyluğundaki rektus femoris kasında hasar olduğunu gösterdi. Derecesi belirtilmeyen hasarın boyutuna göre iyileşme süresi belirlenecek. Ilic'in en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor ancak hasarın daha derin olması hâlinde bu süre uzayabilir.
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Lecce'de Ilic'e sakatlık engeli: Sağlık raporu ve iyileşme süresi
Salento kulübünün sağlık raporu: "U.S. Lecce, futbolcu Ivan Ilić'in Lecce'deki 'Quarta Colosso' Radyoloji Merkezi'nde MR çektirdiğini ve tetkikte sol uyluğunun rektus femoris kasında lezyon tespit edildiğini bildirir."
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