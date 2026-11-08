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Nuno Tavares LazioGetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Lazio'da Tavares için sorun: Ne oldu?

N. Tavares
SSC Napoli - Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A

Napoli maçında oyundan alındı

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LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

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NAP

NAP

Serie A

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Napoli karşısında Lazio'da Sutalo'nun yanı sıra Nuno Tavares de sorun yaşadı. Oyuncu ilk yarıyı iyi durumda tamamlayamadı ve ardından oyundan alındı.

  • Haberi aktaran DAZN'a göre, Tavares sol bacağında bir sorun yaşadı ve devre arasından önce oyundan çıkmak üzereydi. Ancak dişini sıkarak ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı; ikinci yarı içinse soyunma odasından dönmedi.

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Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR