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Napoli karşısında Lazio'da Sutalo'nun yanı sıra Nuno Tavares de sorun yaşadı. Oyuncu ilk yarıyı iyi durumda tamamlayamadı ve ardından oyundan alındı.
Napoli karşısında Lazio'da Sutalo'nun yanı sıra Nuno Tavares de sorun yaşadı. Oyuncu ilk yarıyı iyi durumda tamamlayamadı ve ardından oyundan alındı.
Haberi aktaran DAZN'a göre, Tavares sol bacağında bir sorun yaşadı ve devre arasından önce oyundan çıkmak üzereydi. Ancak dişini sıkarak ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı; ikinci yarı içinse soyunma odasından dönmedi.
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