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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Lazio’da Sutalo, Napoli maçında sakatlandı: Ne oldu?

J. Sutalo
Lazio
SSC Napoli
SSC Napoli - Lazio
Serie A

Onun yerine Diogo Leite

Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR

Josip Sutalo, Lazio'nun 2000 doğumlu savunma oyuncusu, Napoli'ye karşı Maradona'da oynanan maçın 33. dakikasında sakatlandı. Resmî açıklama beklenirken sorunun fleksör kasında olabileceği düşünülüyor.

  • Onun yerine Lazio'nun teknik direktörü Rino Gattuso, 1999 doğumlu Portekizli Diogo Leite'yi oyuna aldı.

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Gelecek maçlar
LAZ

LAZ

Serie A

21 Kas 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR