Lazio’da Sutalo, Napoli maçında sakatlandı: Ne oldu?

Gelecek maçlar
Josip Sutalo, Lazio'nun 2000 doğumlu savunma oyuncusu, Napoli'ye karşı Maradona'da oynanan maçın 33. dakikasında sakatlandı. Resmî açıklama beklenirken sorunun fleksör kasında olabileceği düşünülüyor.
Josip Sutalo, Lazio'nun 2000 doğumlu savunma oyuncusu, Napoli'ye karşı Maradona'da oynanan maçın 33. dakikasında sakatlandı. Resmî açıklama beklenirken sorunun fleksör kasında olabileceği düşünülüyor.
Onun yerine Lazio'nun teknik direktörü Rino Gattuso, 1999 doğumlu Portekizli Diogo Leite'yi oyuna aldı.
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