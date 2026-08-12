Sky Sport'un aktardığına göre Lazio, şu sıralarda bu çılgın fikri denemeyi ve Gattuso'nun eline, iyi durumda olması halinde İtalya'da hâlâ zirvede olabilecek bir ceza sahası golcüsünü teslim etmeyi düşünüyor.

Elbette Galatasaray'a sunduğu ekonomik talepler karşısında Lazio'nun hareket alanı doğal olarak yok, ancak çok daha uygun şartlarda bugün kurulan temas sansasyonel gelişmelere de yol açabilir. Transfer döneminin bitimine 20 gün kala zamanlama çok şeyi değiştirebilir.