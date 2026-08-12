Lazio, Gennaro Gattuso'nun taleplerini karşılamaya çalışmak için transfer piyasasında güçlü bir hamle yapıyor. Inter ile Davide Frattesi transferi neredeyse kesin olarak kapanırken, kadroya çok sayıda gol atmış bir santrfor ekleme arayışındaki başkent ekibi tam da eski bir Inter oyuncusunu düşünüyor: Mauro Icardi
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Lazio'da çılgın Icardi fikri: bonservissiz büyük transfer hamlesi girişimi
Hâlâ boşta ve bonservissiz
Icardi resmen serbest oyuncu statüsünde. Arjantinli golcü Galatasaray ile geçen 30 Haziran’da sona eren sözleşmesinin yenilenmesine yönelik görüşmelerin durmasının ardından kontratsız kaldı ve bu konuda son ana kadar anlaşma umudu vardı. Türkiye’de son olarak aldığı 10 milyon avroya kıyasla hâlâ çok yüksek bir maaş talep etmesi transferi frenledi ve eski Inter oyuncusu şimdi yeni bir kulüp arıyor.
Bir polemiğin ardından bir diğerinin arasında tek başına antrenman yapıyor
Icardi formunu kendi başına koruyor; ancak son haftalarda kızlarının velayeti nedeniyle eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı kesin ayrılık yüzünden Arjantin magazin basınının manşetlerinden inmedi (çalınan pasaportlar meselesi ve yenilerinin çıkarılması için imzanın atılmaması kamuoyunca biliniyor).
Bir polemikten diğerine sürüklenirken, fiziksel durumu ve son diz sakatlığından dönüş sürecine ilişkin soru işaretleri de buna dahil, yeni bir sözleşme umudunu korumaya devam ediyor ve uzun süredir Inter formasıyla patlama yaptığı lig olan İtalya'ya dönmeye açık kapı bırakıyor.
Lazio girişimi
Sky Sport'un aktardığına göre Lazio, şu sıralarda bu çılgın fikri denemeyi ve Gattuso'nun eline, iyi durumda olması halinde İtalya'da hâlâ zirvede olabilecek bir ceza sahası golcüsünü teslim etmeyi düşünüyor.
Elbette Galatasaray'a sunduğu ekonomik talepler karşısında Lazio'nun hareket alanı doğal olarak yok, ancak çok daha uygun şartlarda bugün kurulan temas sansasyonel gelişmelere de yol açabilir. Transfer döneminin bitimine 20 gün kala zamanlama çok şeyi değiştirebilir.
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