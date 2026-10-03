Getty Images Sport
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Lamine Yamal ve Rodri'den goller: İspanya, Çekya'yı yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde kusursuz serisini sürdürdü
Erken baskın oyun tonu belirliyor
İspanya, Estadio Carlos Tartiere'de üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Altıncı dakikada Lamine Yamal, Dani Olmo'nun şık pasının ardından sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla topu üst köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi. İspanya baskısını sürdürdü ve bunun karşılığını 35. dakikada Rodri farkı ikiye çıkarınca bir kez daha aldı. Rodri, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla Çekya kalecisi Antonín Kinsky'ye şans tanımadı ve ev sahibi tribünleri çılgınca sevinç gösterilerine boğdu.
- AFP
Çekya, ikinci yarıda geri dönüş tehdidi yarattı
İki gollük geri düşmesine rağmen Çekya, devre arasının ardından direnç gösterdi ve farkı bire indirmeyi başardı. 69. dakikada Adam Hlozek'in hazırladığı hızlı kontra atağı Jirí Sláma tamamladı ve yerden çektiği şutla topu köşeden ağlara gönderdi. Çekya dramatik bir eşitlik golü için yüklendi ve David Raya'yı zorladı, ancak sonuca ulaşamadı. Bu yenilgi, Çekya'nın 3. Grup'ta üst üste üçüncü maçını da kaybettiği anlamına geliyor; takım hâlâ puansız şekilde son sırada yer alıyor ve küme düşme tehlikesiyle ciddi biçimde karşı karşıya bulunuyor.
Merino üç puanı getirdi
Maç son bölümlerine girerken İspanya kontrolü yeniden ele aldı ve mücadeleyi fiilen bitirdi. Oyuna sonradan giren Mikel Merino, 89. dakikada gelişen geç bir hızlı hücumda fırsatı değerlendirdi ve üçüncü golü ağlara gönderdi. 3-1'lik galibiyetle İspanya, grup aşamasındaki üç maçını da kazanarak dokuz puanın tamamını topladı. İspanya şu anda altı puanlı ikinci sıradaki İngiltere'nin üç puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Hırvatistan son maçların ardından yalnızca üç puanla üçüncü sırada yer alıyor.
- Getty Images Sport
İspanya için sırada ne var?
İspanya şimdi bu kusursuz seriyi bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçına taşımaya ve eleme aşamasındaki yerini resmen garantilemeye çalışacak. Bu sırada Çekya zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya ve ligde kalma umutlarını canlı tutmak için hayati önem taşıyan bir galibiyet aramak zorunda.
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