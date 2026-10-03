İspanya, Estadio Carlos Tartiere'de üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Altıncı dakikada Lamine Yamal, Dani Olmo'nun şık pasının ardından sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla topu üst köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi. İspanya baskısını sürdürdü ve bunun karşılığını 35. dakikada Rodri farkı ikiye çıkarınca bir kez daha aldı. Rodri, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla Çekya kalecisi Antonín Kinsky'ye şans tanımadı ve ev sahibi tribünleri çılgınca sevinç gösterilerine boğdu.