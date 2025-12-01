Getty/GOAL
Lamine Yamal'dan şok sözler: "Ben Messi olmak istemiyorum"
Tıpkı Messi gibi: Yamal benzer bir kariyer yolunda ilerliyor
Yamal, 15 yaşındayken A takıma adım attı ve Barcelona’nın böylesine yetenekli bir oyuncuyu daha fazla geri planda tutması imkânsız hâle geldi. O günden bu yana rekorlar birer birer değişti.
18 yaşındaki İspanya milli oyuncusu, La Liga ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşadı. Ayrıca Kopa Trophy ve Golden Boy ödüllerini kazanırken, 2025 Ballon d’Or oylamasında da ikinci sırada yer aldı. Beklenti, çok yakında kendi Ballon d'Or'una kavuşacağı ve ardından Messi’nin tarihe geçen sekiz ödüllük rekorunu kovalamaya başlayacağı yönünde.
Yamal oyun tarzını değiştirirken Messi'den ilham aldı
Yine de Yamal, Barcelona’nın efsane isminden iz sürmeye çalışmadığı konusunda kararlı. CBS’e yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Lionel Messi’nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Bir gün karşı karşıya gelirsek karşılıklı bir saygı olacaktır. Onun gibi olmaya, onun gibi oynamaya ya da onun taşıdığı 10 numarayı giymeye çalışmıyorum. Kendi yolumu izlemek istiyorum.”
Messi’yi taklit etmeye çalışmadığını söylese de, Barcelona tarihinin en golcü ismi ve futbolda şimdiye kadar en çok başarıya ulaşmış oyuncudan ilham aldığını kabul ediyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocukken Messi’nin paslarını incelerdim. Başka oyuncular da iyi paslar atıyordu ama Messi’nin pasları neredeyse gol gibiydi. Her zaman pas vermeyi dripling yapmaktan daha ilgi çekici buldum. Paslar biraz daha zekice geliyor. Garip çünkü küçükken aslında dribbling yapan biri değildim. Daha çok golcüydüm ve çok koşardım.”
Gelecek planları: Yamal’ın hedefleri
Yamal artık tıpkı Messi gibi savunmaların arasından adeta süzülerek geçebilen bir oyuncu. Geleceği son derece parlak görünse de genç yıldız, kendi etrafında oluşturulan beklenti balonuna kapılmamakta kararlı.
Geleceğe dair planlarını şöyle anlatıyor: “Hiçbir beklentim yok. Sadece oynamayı düşünüyorum, beklenti koymayı değil. Çünkü beklentilerin eninde sonunda kötü olduğunu düşünüyorum; karşıladığınızda sanki ulaşacak hedef kalmamış gibi hissedebilir, karşılayamadığınızda ise hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Futbol oynamak, aklımdaki her şeyi unutmamı sağlayan tek şey. En büyük sorunum bile olsa, bir maçım varsa sadece onu düşünürüm.”
Zaman hâlâ Yamal’ın tarafında; kırabileceği daha birçok rekor var. Ancak bireysel ödüller onun kafasını pek meşgul etmiyor. Genç yıldız sözlerine şöyle devam ediyor: “Amacım tüm rekorları kırmak, milyon gol atmak, milyon maç oynamak değil. Keyif almak isteyen bir sporcuyum. Çocukların da benim gibi olmak istemesini umuyorum. Sonuçta amaç, insanların futbolu keyifle izlemesini sağlamak ve sahaya biraz da şov katmak.”
Elit oyuncu zihniyeti: Yamal futbola nasıl yaklaşıyor?
Yamal, Messi’yle benzer çizgide olduğunun sinyallerini vermeye devam ediyor; her ikisi de rakiplerinin üzerine gitmeyi seviyor ve oyunlarında risk almaktan çekinmiyorlar.
Sahaya çıktığında taşıdığı zihniyeti şöyle açıklıyor: “Karşımda üç oyuncu görürsem, üzerlerine giderim. Kendime büyük bir güvenim var ve bu benim oyun stilim. Topu benden alıyor olsalar bile… Bu olur. Ama her iki ya da üç oyuncu gördüğümde duracak olsaydım bambaşka bir oyuncu olurdum.”
Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla 14 maçta yedi gol ve yedi asist üretti. Takımının La Liga’da liderliğe yerleşmesine yardımcı olurken, El Clásico rakibi Real Madrid’in bir puan önündeler. Ayrıca 2026’da İspanya ile Dünya Kupası’nda boy göstereceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.
