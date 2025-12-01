Lamine Yamal'dan şok sözler: "Ben Messi olmak istemiyorum"

Yine de Yamal, Barcelona’nın efsane isminden iz sürmeye çalışmadığı konusunda kararlı. CBS’e yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Lionel Messi’nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Bir gün karşı karşıya gelirsek karşılıklı bir saygı olacaktır. Onun gibi olmaya, onun gibi oynamaya ya da onun taşıdığı 10 numarayı giymeye çalışmıyorum. Kendi yolumu izlemek istiyorum.”

Messi’yi taklit etmeye çalışmadığını söylese de, Barcelona tarihinin en golcü ismi ve futbolda şimdiye kadar en çok başarıya ulaşmış oyuncudan ilham aldığını kabul ediyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocukken Messi’nin paslarını incelerdim. Başka oyuncular da iyi paslar atıyordu ama Messi’nin pasları neredeyse gol gibiydi. Her zaman pas vermeyi dripling yapmaktan daha ilgi çekici buldum. Paslar biraz daha zekice geliyor. Garip çünkü küçükken aslında dribbling yapan biri değildim. Daha çok golcüydüm ve çok koşardım.”