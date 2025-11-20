Lamine Yamal aylarca sahalardan uzak kalabilir

Mundo Deportivo’ya göre Barcelona, Lamine Yamal’ın pubalji sorununu tamamen atlatıp, yüksek riskli Şampiyonlar Ligi mücadelesi Chelsea öncesinde sahalara dönmesini öncelikli hedef olarak belirledi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu haftalardır ciddi kasık rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kulüp, durumu “ciddi değil, daha çok can sıkıcı” olarak nitelendirse de, tamamen dinlenmesini gerektiren bir sorun söz konusuydu.

Bu sakatlık, Yamal’ın İspanya’nın Gürcistan ve Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası elemelerine katılamamasına yol açtı. Barcelona sağlık ekibi, rahatsızlığın agresif şekilde tedavi edilmezse kötüleşebileceğinden endişe ediyordu. Kulüp, 10 Kasım’da başlayan iki aşamalı bir tedavi planı uyguladı; Yamal, radyo frekanslı invaziv terapiye tabi tutuldu ve ardından 48-72 saat dinlenmesi istendi. Daha sonra Barcelona’nın iki fizyoterapisti eşliğinde titiz bir rehabilitasyon programına başladı.

Program şimdiden gözle görülür ilerleme sağladı ve Yamal, Ciutat Esportiva Joan Gamper’de çarşamba günü kısmi grup antrenmanlarına geri döndü; bu, tamamen bireysel çalıştığı günlerin ardından önemli bir adım oldu. Barcelona’da öncelik net: Yamal’ı Chelsea maçına hazır hâle getirmek, zira bu karşılaşma kulübün Şampiyonlar Ligi yolculuğunu belirleyebilir.

Cumartesi günkü Athletic Club maçı için herhangi bir katılım henüz tamamen dışlanmadı, ancak olası rolü sınırlı olacak. Geri dönüş takvimi sıkı olsa da, kulüp, iyileşme süreci sorunsuz devam ederse 7-10 günün gerçekçi olduğunu düşünüyor.