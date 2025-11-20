Getty Images Sport
Lamine Yamal aylarca sahalardan uzak kalabilir
Yamal, ‘zorlu’ sakatlığın ardından Chelsea maçıyla dönmeyi hedefliyor
Mundo Deportivo’ya göre Barcelona, Lamine Yamal’ın pubalji sorununu tamamen atlatıp, yüksek riskli Şampiyonlar Ligi mücadelesi Chelsea öncesinde sahalara dönmesini öncelikli hedef olarak belirledi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu haftalardır ciddi kasık rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kulüp, durumu “ciddi değil, daha çok can sıkıcı” olarak nitelendirse de, tamamen dinlenmesini gerektiren bir sorun söz konusuydu.
Bu sakatlık, Yamal’ın İspanya’nın Gürcistan ve Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası elemelerine katılamamasına yol açtı. Barcelona sağlık ekibi, rahatsızlığın agresif şekilde tedavi edilmezse kötüleşebileceğinden endişe ediyordu. Kulüp, 10 Kasım’da başlayan iki aşamalı bir tedavi planı uyguladı; Yamal, radyo frekanslı invaziv terapiye tabi tutuldu ve ardından 48-72 saat dinlenmesi istendi. Daha sonra Barcelona’nın iki fizyoterapisti eşliğinde titiz bir rehabilitasyon programına başladı.
Program şimdiden gözle görülür ilerleme sağladı ve Yamal, Ciutat Esportiva Joan Gamper’de çarşamba günü kısmi grup antrenmanlarına geri döndü; bu, tamamen bireysel çalıştığı günlerin ardından önemli bir adım oldu. Barcelona’da öncelik net: Yamal’ı Chelsea maçına hazır hâle getirmek, zira bu karşılaşma kulübün Şampiyonlar Ligi yolculuğunu belirleyebilir.
Cumartesi günkü Athletic Club maçı için herhangi bir katılım henüz tamamen dışlanmadı, ancak olası rolü sınırlı olacak. Geri dönüş takvimi sıkı olsa da, kulüp, iyileşme süreci sorunsuz devam ederse 7-10 günün gerçekçi olduğunu düşünüyor.
Dış uzman gözetiminde tedavi; doktorlar aylar süren yokluk uyarısı yaptı
Barcelona’nın sağlık ekibi, Yamal’a bu sakatlığın hassas olduğunu ve yanlış yönetilirse aylarca sahalardan uzak kalabileceğini net biçimde iletti. Rahatsızlık, Celta Vigo maçındaki performansının ardından tekrar keskin şekilde geri döndü; Yamal gol attı ve asist yaptı, ancak maçı tanıdık bir rahatsızlık hissiyle tamamladı.
Habere göre genç oyuncu, sakatlığın boyutu konusunda “endişeliydi” ve bu nedenle Barcelona, ek değerlendirme için ünlü Belçikalı bir uzmanı görevlendirdi. Doktorlar, rehabilitasyon planını onayladı ve önümüzdeki günlerde Yamal’ı yeniden değerlendirmek üzere Barcelona’ya dönecek. Cerrahi seçenek hiçbir zaman düşünülmedi; ne Yamal ne de çevresi bunu kabul etti, ancak her iki taraf da dış uzmanlığın, uzun süre devam etme eğiliminde olan bir durumu yönetmek için gerekli olduğunda hemfikirdi.
Kulüp doktorları sakatlığı “zorlu” olarak nitelendirirken, her türlü kestirme yolun sezonun geri kalanını tehlikeye atabileceğini vurguladı. Oyuncuya verilen talimatlar net: rehabilitasyonu ciddiye almak, gereksiz medya ve fiziksel yüklerden kaçınmak ve tedavi sürecinin kasık bölgesini stabilize etmesine izin vermek. Yamal da buna tam bağlılık gösterdi; kamuya çıkışlarını azalttı ve tamamen iyileşmeye odaklandı.
Azaltılmış görünürlük, kişisel değişiklikler ve yenilenmiş odak
Fiziksel ağrı, genç yıldız için tek zorluk değildi. Raporlar, sakatlığın karmaşık bir duygusal süreç üzerine oturduğunu ortaya koyuyor. El Clasico’nun ardından genç oyuncu, medya görünürlüğünü ciddi şekilde azaltmayı tercih etti. İç çevresine göre, bir sonraki planlanan videosunu “yalnızca Chelsea maçında oynarsa” yayınlayacağını söyledi. Bu değişim, çevresini sadeleştirme ve kritik iyileşme sürecinde dikkat dağıtıcı unsurları azaltma çabasının bir parçası. Son haftalarda bazı gergin anlara yol açan kişisel bir dönem de reportedly sona erdi.
Barcelona, bu yenilenmiş odaklanmanın, özellikle genç oyuncunun bitmek bilmeyen hırsı göz önüne alındığında, ona fayda sağlayacağına inanıyor. Kanat oyuncusu, yeni evinde fizyoterapi alanı ve suyla iyileşme sistemleri kurarak profesyonel rutininin her detayını geliştirmeye kararlı. Etrafındakiler, Yamal’ın “bir numara olma” azminin değişmediğini vurguluyor. Eylül ayındaki milli aradan bu yana geçirdiği zor aylarda bile Yamal, belirleyici anlar üretmeye devam etti. Elche ve Celta Vigo galibiyetlerinde gol attı, Club Brugge ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ise bir gol ve bir asist kaydetti.
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi önemi ve Chelsea önceliği
Barcelona’nın aciliyeti, kulübün Şampiyonlar Ligi’ndeki hassas konumundan kaynaklanıyor. Lig aşamasında dört maçta yalnızca iki galibiyet alan Katalanlar, Tottenham ve Galatasaray gibi takımların gerisinde 11. sırada bulunuyor ve doğrudan son 16 turu için gereken ilk sekiz arasına girmeye çalışıyor. Bu nedenle Chelsea maçı hem puan hem de moral açısından hayati önem taşıyor.
Hansi Flick için Yamal’ın varlığı belirleyici olabilir; özellikle takım, iki buçuk yıl aradan sonra yeniden açılan Camp Nou atmosferine hâlâ alışmaya çalışırken. Athletic Bilbao maçında kısa süreli bir forma giymesi mümkün olsa da, Flick ve ekibi herhangi bir rahatsızlık devam ederse risk alınmayacağını net biçimde belirtti.
Barcelona, Yamal’ı Chelsea maçı için tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor. Yamal’ın önümüzdeki dört gün boyunca bireysel çalışmalarla kontrollü grup antrenmanları arasında geçiş yapması ve Barcelona’nın yük artışına verdiği yanıtı izlemesi bekleniyor. Kulüp için önümüzdeki hafta kritik önemde; Athletic Club maçıyla Camp Nou’ya döndükten sonra, Avrupa’daki geleceğini şekillendirebilecek bir maç için Londra’ya seyahat edecekler.
