La Penna, Inter-Juventus maçından bir ay sonra tekrar hakemlik yapacak: neler oldu?

Bastoni-Kalulu olayında hataya neden olan hakem sahalara geri dönüyor: Pisa-Cagliari maçını yönetecek.

Federico La Penna, sezonun en sansasyonel videolu kararının kahramanı olmasına rağmen, tekrar hakemlik yapmaya geri dönüyor: 14 Şubat'ta Inter-Juventus 3-2maçında Alessandro Bastoni'nin simülasyonu nedeniyle Pierre Kalulu'ya çift sarı kart göstererek oyundan atılması. Kalulu'nun ve Bastoni'nin (o da zaten sarı kart görmüştü) oyundan atılmasına neden olan ve VAR'ın protokol gereği müdahale edemediği bu sansasyonel hata nedeniyle bir ay boyunca kenarda kalan La Penna, Serie A'da yeniden hakemlik yapmaya başlıyor. 

La Penna, 15 Mart Pazar günü saat 15:00'te oynanacak Serie A'nın 29. haftasında Pisa ile Cagliari arasında oynanacak maçı yönetmek üzere atandı. 'Bastoni olayı' sonunda La Penna'ya bir aylık ceza mal oldu.

PISA – CAGLIARI, atama

HAKEM: LA PENNA

YARDIMCI HAKEMLER: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

  • INTER-JUVENTUS, NE OLDU?

    O gün yaşanan olayları, DAZN'da Open Var programında eski hakem De Marco'nun La Haye adına yaptığı yorumlarla yeniden gözden geçirelim.

    "Hakem La Penna, hareketin hızını göz önünde bulundurarak bu hareketten aldatıldı. Saha hakemleri, sık sık olduğu gibi yardımcı olabilirler ve çok iyi bir işbirliği vardır. 2 numaralı yardımcı hakem karşı tarafta ve görüş alanı kapalıydı, Doveri ise yedek kulübesinin yanındaydı ve bu tür bir karar vermek için muhtemelen sahip olmadıkları bir kesinlik gerekir."

    "Çift sarı kart konusunda, bu tür bir durumu düzeltmek için müdahale edilip edilemeyeceği uzun süredir tartışılıyor. Bir oyuncu dolaylı olarak da olsa kırmızı kart görürse, takımın 10 kişi kalması durumunda durumun değişeceği açıktır. IFAB'ın ne gibi değişiklikler yapacağını göreceğiz, umarız ki bir sonraki Dünya Kupası'ndan ve ardından gelecek şampiyonluklardan itibaren, bir takımı aşırı derecede cezalandıran bu protokolün bu kısmı düzeltilebilir." 

