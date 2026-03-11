La Penna, Inter-Juventus maçından bir ay sonra tekrar hakemlik yapacak: neler oldu?

Federico La Penna, sezonun en sansasyonel videolu kararının kahramanı olmasına rağmen, tekrar hakemlik yapmaya geri dönüyor: 14 Şubat'ta Inter-Juventus 3-2maçında Alessandro Bastoni'nin simülasyonu nedeniyle Pierre Kalulu'ya çift sarı kart göstererek oyundan atılması. Kalulu'nun ve Bastoni'nin (o da zaten sarı kart görmüştü) oyundan atılmasına neden olan ve VAR'ın protokol gereği müdahale edemediği bu sansasyonel hata nedeniyle bir ay boyunca kenarda kalan La Penna, Serie A'da yeniden hakemlik yapmaya başlıyor.

La Penna, 15 Mart Pazar günü saat 15:00'te oynanacak Serie A'nın 29. haftasında Pisa ile Cagliari arasında oynanacak maçı yönetmek üzere atandı. 'Bastoni olayı' sonunda La Penna'ya bir aylık ceza mal oldu.

PISA – CAGLIARI, atama

HAKEM: LA PENNA

YARDIMCI HAKEMLER: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE