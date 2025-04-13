Kylian Mbappe’ye 10 maç men cezası kapıda!

Eski bir hakem, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Alaves'li Antonio Blanco'ya yaptığı "sert" müdahaleden dolayı 10 maç ceza almasını istedi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Mbappe Real Madrid için kırmızı kart gördü

Alaves'li Blanco'ya sert müdahale

Eski hakem forvet için 10 maç cezası istiyor GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱