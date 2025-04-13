Deportivo Alaves v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Uğur Aktan

Kylian Mbappe’ye 10 maç men cezası kapıda!

K. MbappeReal MadridDeportivo Alaves - Real MadridDeportivo AlavesLa Liga

Eski bir hakem, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Alaves'li Antonio Blanco'ya yaptığı "sert" müdahaleden dolayı 10 maç ceza almasını istedi.

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  • Mbappe Real Madrid için kırmızı kart gördü
  • Alaves'li Blanco'ya sert müdahale
  • Eski hakem forvet için 10 maç cezası istiyor
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