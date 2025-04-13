Kylian Mbappe’ye 10 maç men cezası kapıda!

Getty Images SportUğur AktanKylian Mbappe’ye 10 maç men cezası kapıda!K. MbappeReal MadridDeportivo Alaves - Real MadridDeportivo AlavesLa LigaEski bir hakem, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin Alaves'li Antonio Blanco'ya yaptığı "sert" müdahaleden dolayı 10 maç ceza almasını istedi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMbappe Real Madrid için kırmızı kart gördüAlaves'li Blanco'ya sert müdahaleEski hakem forvet için 10 maç cezası istiyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱