Kylian Mbappe'nin Dubai seyahati kriz yarattı

Fransa kaptanı Kylian Mbappe’nin Azerbaycan ile oynanan son Dünya Kupası eleme maçında yer almaması, milli takımdan ayrıldıktan kısa süre sonra Dubai’ye gitmesiyle birlikte yeniden gerginlik yarattı. Didier Deschamps tarafından oynayamaz durumda olduğu açıklanan Real Madrid yıldızı, kulübüne dönmeden önce Madrid’de tıbbi kontrollerden geçmesi bekleniyordu.

Ancak Instagram hesabı Drikcfootball’da paylaşılan bagaj etiketleri, cumartesi sabahı Paris’ten Dubai’ye uçtuğunu ortaya koydu. L’Équipe’in haberine göre Mbappé birkaç gününü lüks Atlantis The Royal otelinde geçirdi ve “Padel One” adlı kulübü ziyaret etti. Orada oyun oynayıp oynamadığı ya da sadece uğrayıp uğramadığı ise net değil. Bu seyahat, Fransa Futbol Federasyonu’nun (FFF) Ukrayna’ya attığı iki golle gelen Dünya Kupası bileti sonrası “sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve ek tetkikler gerektiği” yönündeki açıklamasından yalnızca 24 saat sonra gerçekleşti.

Madrid’e uğramadan Dubai’ye gitmesi, 2024 sonbaharında Real Madrid’e imza attıktan kısa süre sonra yaşanan ve milli takımda sık sık gündem olan Mbappé’nin yokluklarını hatırlattı. Bu durum, Fransa’da yeniden “fiziksel durumunun yönetimi, iletişimi ve milli aralarda yaptığı kişisel aktivitelerin zamanlaması” konusunda soru işaretlerine yol açtı.