Kylian Mbappe'nin Dubai seyahati kriz yarattı
Mbappe, Dubai ziyareti sonrası yeni bir fırtına kopardı
Fransa kaptanı Kylian Mbappe’nin Azerbaycan ile oynanan son Dünya Kupası eleme maçında yer almaması, milli takımdan ayrıldıktan kısa süre sonra Dubai’ye gitmesiyle birlikte yeniden gerginlik yarattı. Didier Deschamps tarafından oynayamaz durumda olduğu açıklanan Real Madrid yıldızı, kulübüne dönmeden önce Madrid’de tıbbi kontrollerden geçmesi bekleniyordu.
Ancak Instagram hesabı Drikcfootball’da paylaşılan bagaj etiketleri, cumartesi sabahı Paris’ten Dubai’ye uçtuğunu ortaya koydu. L’Équipe’in haberine göre Mbappé birkaç gününü lüks Atlantis The Royal otelinde geçirdi ve “Padel One” adlı kulübü ziyaret etti. Orada oyun oynayıp oynamadığı ya da sadece uğrayıp uğramadığı ise net değil. Bu seyahat, Fransa Futbol Federasyonu’nun (FFF) Ukrayna’ya attığı iki golle gelen Dünya Kupası bileti sonrası “sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve ek tetkikler gerektiği” yönündeki açıklamasından yalnızca 24 saat sonra gerçekleşti.
Madrid’e uğramadan Dubai’ye gitmesi, 2024 sonbaharında Real Madrid’e imza attıktan kısa süre sonra yaşanan ve milli takımda sık sık gündem olan Mbappé’nin yokluklarını hatırlattı. Bu durum, Fransa’da yeniden “fiziksel durumunun yönetimi, iletişimi ve milli aralarda yaptığı kişisel aktivitelerin zamanlaması” konusunda soru işaretlerine yol açtı.
Deschamps, ‘kronik’ sorunla ilgili endişeleri açıklıyor
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps tansiyonu düşürmeye çalışsa da açıklamaları tartışmayı daha da büyüttü. L’Équipe TV’ye konuşan Deschamps, oyuncuyu kadrodan çıkmaya zorlayan uzun süredir devam eden bilek sorununu şöyle açıkladı:
“Bu bilek problemi nedeniyle uzun zamandır neredeyse kronik bir iltihaplanması var. Oynamasına engel olmasa bile. Zaten Dünya Kupası’na katılmayı garantilediğimiz için risk almaya gerek yok. Bu yüzden onu Real Madrid’in kullanımına bıraktım.”
FFF başkanı Philippe Diallo ise Mbappé’nin önemini hatırlatarak şu sözleri ekledi: “Şu anda sportif açıdan hassas bir dönemden geçiyor. Dünyanın en iyi oyuncusu olduğunda, Fransız milli takımı için vazgeçilmez bir değer hâline geliyor. Tek dileğim, en iyi hâline dönüp marttaki bir sonraki milli takım kampına katılması ve bize her zaman verdiği katkıyı yeniden sunması.”
Tekrarlayan sorunlar, dikkat dağıtıcı unsurlar ve milli takımda büyüyen hayal kırıklığı
Mbappé, 4 Ekim’de Villarreal maçında darbe aldığı günden bu yana ayak bileğindeki rahatsızlığı kontrol etmeye çalışıyor. Oynamaya devam etse de ağrı tamamen geçmiş değil ve Deschamps, problemin nüksedebileceğini kabul ediyor.
Ancak tartışmalar sadece sakatlıklarla sınırlı değil; Real Madrid yıldızı, Stockholm’de hakkında ortaya atılan ve kesin bir dille reddettiği cinsel saldırı iddiasıyla aynı döneme denk gelen, yaklaşık altı ay süren bir “Les Bleus’suz” dönem de yaşamıştı.
Fransız yetkililer için bu tarz saha dışı çalkantılar, tekrarlayan “bilek problemi” ile birleştiğinde, oyuncunun üzerindeki baskıyı artırıyor. Mbappé’nin her yokluğu, daha geniş ve hassas bir hikâyenin parçası hâline geliyor. Son olayda da, iltihaplanma nedeniyle Fransa kadrosundan çekildikten sadece birkaç gün sonra Dubai’de görülmesi, ülkedeki huzursuzluğu iyice derinleştirdi.
Real Madrid’e dönüş: Elche maçı öncesi
Real Madrid’e dönüş: Elche maçı öncesiTüm tartışmalara rağmen, Real Madrid’in Mbappé için ek bir tıbbi test planladığı düşünülmüyor; şu an için böyle bir program yok. Yıldız oyuncu, tedavi görmek üzere çarşamba günü Valdebebas’a dönecek. Perşembe günü antrenman olmadığı için cuma planlandığı gibi çalışabilirse, Xabi Alonso’nun yoğun fikstür yönetimi kapsamında pazar günü Elche maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Real Madrid cephesinde odak, bilek sakatlığından çok oyuncunun Paris Saint-Germain ile devam eden hukuki sürecinin yarattığı psikolojik yüke kaymış durumda. Yine de sportif açıdan Mbappé, La Liga ve Avrupa’da dolu bir fikstürü yönetmeye çalışan Madrid için kilit rolünü koruyor.
Fransa cephesinde ise gözler mart ayındaki milli takım dönemine çevrilmiş durumda. Mbappé o tarihe kadar tam olarak iyileşmiş şekilde dönerse, tüm bu tartışmalar sönümlenecek. Ancak yeni yokluklar yaşanırsa, eski gerginlikler yeniden su yüzüne çıkacak.
