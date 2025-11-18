Kylian Mbappe'den PSG'ye 260 milyon euro'luk şok!

Fransız süperstar Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı dramatik bir yeni aşamaya ulaştı. Forvet, davanın Paris iş mahkemesinde görülmesi üzerine 260 milyon avro (229 milyon sterlin/301 milyon dolar) tazminat talep ediyor. ESPN'nin son raporuna göre, Pazartesi günkü duruşmaya katılmayan Real Madrid forveti, PSG'nin "sabit süreli sözleşmesinin kalıcı sözleşme olarak yeniden sınıflandırılması gerektiği için kendisine bu parayı borçlu olduğunu" savunarak, 55 milyon avro (48 milyon sterlin/64 milyon dolar) olan ilk talebini büyük ölçüde artırdı.

Avukatları, bu yeniden sınıflandırma ile Mbappe'nin haksız işten çıkarma, ödenmemiş maaşlar, ikramiyeler ve tazminatın yanı sıra önemli miktarda tazminat almaya hak kazanacağını söylüyor. Avukatları, "Kylian Mbappe, yasaların öngördüğünün ötesinde bir şey talep etmiyor; herhangi bir çalışan gibi, sadece yasal haklarının uygulanmasını istiyor" dedi.

Mbappe'nin şikayetinde ayrıca manevi taciz, beyan edilmemiş çalışma ve PSG'nin iyi niyet yükümlülüğünün ihlali iddiaları da yer alıyor ve 2023 yılında kulübe sözleşmesini uzatmayacağını bildirdikten sonra kenara itildiğine işaret ediliyor. Forvet, sezon öncesi turundan dışlandı ve Fransa'da "lofting" olarak adlandırılan bir uygulamayla, kenar oyuncularla antrenman yapmaya zorlandı.

Dava, Mbappe'nin 2022 sözleşmesindeki opsiyonel uzatmayı devreye sokmayı reddetmesinin ardından ilişkilerin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu karar, PSG'nin 300 milyon avro (264 milyon sterlin/347 milyon dolar) değerindeki bir varlığı bedelsiz olarak kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalmasına neden oldu ve sonuçta da öyle oldu.