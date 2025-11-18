Getty Images
Kylian Mbappe'den PSG'ye 260 milyon euro'luk şok!
Mbappe, PSG'ye karşı tazminat talebini artırdı
Fransız süperstar Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı dramatik bir yeni aşamaya ulaştı. Forvet, davanın Paris iş mahkemesinde görülmesi üzerine 260 milyon avro (229 milyon sterlin/301 milyon dolar) tazminat talep ediyor. ESPN'nin son raporuna göre, Pazartesi günkü duruşmaya katılmayan Real Madrid forveti, PSG'nin "sabit süreli sözleşmesinin kalıcı sözleşme olarak yeniden sınıflandırılması gerektiği için kendisine bu parayı borçlu olduğunu" savunarak, 55 milyon avro (48 milyon sterlin/64 milyon dolar) olan ilk talebini büyük ölçüde artırdı.
Avukatları, bu yeniden sınıflandırma ile Mbappe'nin haksız işten çıkarma, ödenmemiş maaşlar, ikramiyeler ve tazminatın yanı sıra önemli miktarda tazminat almaya hak kazanacağını söylüyor. Avukatları, "Kylian Mbappe, yasaların öngördüğünün ötesinde bir şey talep etmiyor; herhangi bir çalışan gibi, sadece yasal haklarının uygulanmasını istiyor" dedi.
Mbappe'nin şikayetinde ayrıca manevi taciz, beyan edilmemiş çalışma ve PSG'nin iyi niyet yükümlülüğünün ihlali iddiaları da yer alıyor ve 2023 yılında kulübe sözleşmesini uzatmayacağını bildirdikten sonra kenara itildiğine işaret ediliyor. Forvet, sezon öncesi turundan dışlandı ve Fransa'da "lofting" olarak adlandırılan bir uygulamayla, kenar oyuncularla antrenman yapmaya zorlandı.
Dava, Mbappe'nin 2022 sözleşmesindeki opsiyonel uzatmayı devreye sokmayı reddetmesinin ardından ilişkilerin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu karar, PSG'nin 300 milyon avro (264 milyon sterlin/347 milyon dolar) değerindeki bir varlığı bedelsiz olarak kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalmasına neden oldu ve sonuçta da öyle oldu.
PSG'nin gelir kaybı ve itibar zedelenmesi suçlamaları
PSG, Mbappe'nin bedelsiz transferiyle ciddi mali ve itibar kaybına uğradığını savunarak 440 milyon avro (387 milyon sterlin/510 milyon dolar) tutarında devasa bir karşı dava açtı. Kulüp, Mbappe'nin sözleşmesinin son yılında kötü niyetle hareket ettiğini iddia ediyor ve PSG yaptığı açıklamada şunları söylüyor: "Kulüp, oyuncunun Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında neredeyse on bir ay boyunca sözleşmesini uzatmama kararını gizleyerek sadakatsiz davrandığını ve böylece kulübün transfer düzenleme olasılığını ortadan kaldırdığını gösteren kanıtlar sunmuştur."
PSG ayrıca, Mbappe'nin 2023-24 sezonunda takıma yeniden dahil edilmesi karşılığında belirli bonuslardan vazgeçmeyi kabul ettiği sözlü anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor. Açıklamada ayrıca şunlar da eklenmiştir: "Oyuncu, kulübün olağanüstü yatırımının ardından finansal istikrarını korumak amacıyla, serbestçe ayrılmaya karar vermesi halinde ücretinde indirim yapılmasını öngören ve Ağustos 2023'te kulüple varılan anlaşmaya itiraz etti."
Fransız şampiyonlar, Mbappe'nin iddia ettiği psikolojik baskı veya kötü muamele iddialarını da kategorik olarak reddetti. PSG, Mbappe'nin o sezon resmi maçların %94'ünden fazlasında oynadığını vurgulayarak, tüm "spor kararlarının şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir teknik direktör tarafından alındığını" pekiştirdi.
Mbappe'nin kampı PSG'nin iddialarına itiraz ediyor ve izolasyon dönemini anlatıyor
Fransız kaptanın hukuk ekibi, PSG'nin açıklamalarını kesin bir şekilde reddederek, kulübün bonuslardan feragat etme konusunda herhangi bir anlaşma yaptığını kanıtlayan hiçbir belge sunmadığını vurguladı. Oyuncu, sezon öncesi turlardan ve birinci takım kadrosundan uzaklaştırılarak zorla antrenmanlara tabi tutulduğunu belirterek, "manevi tacize" maruz kaldığını savunuyor. Avukatları, bu muamelenin "düşmanca bir çalışma ortamı" yarattığını ve kulübün Fransız iş kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunuyor.
Avukatları, Mbappe'nin sözleşmesini uzatmayacağını PSG'ye bildirdikten kısa bir süre sonra kenara itilmeye başladığını vurgulayarak, bunun sözleşmeyi yenilemesi için ona baskı yapmak amacıyla açık bir girişim olduğunu iddia ediyor. PSG'nin bonuslar veya maaş kesintileri konusunda sözlü bir anlaşma olduğuna dair "hiçbir kanıt sunmadığını" tekrarlıyorlar.
Mahkeme kararı, Avrupa futbolundaki sözleşme anlaşmazlıklarını yeniden şekillendirebilir
PSG'den ayrılırken 308 maçta 256 gol atarak kulüp rekoru kıran yıldız forvet, kulübün bu kararının, onun bedelsiz ayrılma kararından duyduğu hayal kırıklığından kaynaklandığını düşünüyor. Takımı, PSG'nin onun ayrılışıyla ilgili algıyı şekillendirmek için kamuoyu baskısı taktikleri kullandığını iddia ediyor, ancak kulüp bu iddiayı şiddetle reddediyor.
Bu hukuki çatışma, Avrupa futbolunda bugüne kadar görülen en büyük ve en karmaşık oyuncu-kulüp anlaşmazlıklarından biri haline geldi ve birleşik talepler, futbol iş davalarında eşi benzeri görülmemiş bir rakamla sonuçlanabilecek potansiyel mali sonuçları beraberinde getiriyor.
Mahkeme'nin 16 Aralık'ta kararını vermesi bekleniyor, ancak dava temyizlerle uzayabilir.
