Kovacevic: "Vlahovic, Juventus'tan ayrıldığına pişman olacak"

Darko Kovacevic, 1999-2000 yıllarında Juventus forması giyen eski forvet (71 maç, 26 gol), Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Juventus'u anlattı. Kovacevic, yakın geçmişten bugüne özellikle forvetler üzerinde durdu.
VLAHOVIC HAKKINDA
"Dusan siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve şimdi Beşiktaş. Yalnızca Fiorentina'nın forması farklı renklerdeydi. Vlahovic'in Juventus'la bağı var, belki o da ayrıldığına pişman olacak. Spalletti'nin Dusan gibi gerçek bir dokuz numaranın eksikliğini fazlasıyla hissettiği kesin. Dusan Torino'da tutulmalıydı."