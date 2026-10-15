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Dusan Vlahovic BesiktasGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Kovacevic: "Vlahovic, Juventus'tan ayrıldığına pişman olacak"

Juventus
D. Vlahovic
Serie A
D. Kovacevic

1999-2001 yılları arasında Juventus forması giyen eski Sırp forvet konuşuyor.

Darko Kovacevic, 1999-2000 yıllarında Juventus forması giyen eski forvet (71 maç, 26 gol), Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Juventus'u anlattı. Kovacevic, yakın geçmişten bugüne özellikle forvetler üzerinde durdu.


VLAHOVIC HAKKINDA

"Dusan siyah-beyazı seviyor: Partizan, Juventus ve şimdi Beşiktaş. Yalnızca Fiorentina'nın forması farklı renklerdeydi. Vlahovic'in Juventus'la bağı var, belki o da ayrıldığına pişman olacak. Spalletti'nin Dusan gibi gerçek bir dokuz numaranın eksikliğini fazlasıyla hissettiği kesin. Dusan Torino'da tutulmalıydı."


  • Kolo Muani ve Woltemade hakkında

    "Kolo Muani mi? Çok iyi bir forvet ama gerçek bir 9 numara da değil, golcü de değil. Gollerini atacaktır ancak Juventus gibi bir takımın gerçek bir santrfora ihtiyacı var. Spalletti'nin benim gibi bir forvete ihtiyacı olurdu ama onun yerinde olsam Woltemade'ye güvenirim. Alman oyuncu 198 santimetre boyunda, teknik ve hareketli. Onu hep beğendim; Juventus'un 9 numarası olmak için tek ihtiyacı güven. Belki 2000'de benim yaptığım gibi Celta'ya karşı gol atar ve sezonunun seyri değişir. Ona güveniyorum. Yildiz sakatken çift forvet de bir çözüm olabilir. Bu akşam kim fark yaratabilir? Woltemade, McKennie, Alajbegovic ve Conceicao'ya güveniyorum. Sergio'nun oğlunun çalımlarına ayrı bir zaafım var: Babası da futbolcuyken inanılmaz bir kazanandı."

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