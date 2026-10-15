Kovacevic: "Vlahovic, Juventus'tan ayrıldığına pişman olacak"

"Kolo Muani mi? Çok iyi bir forvet ama gerçek bir 9 numara da değil, golcü de değil. Gollerini atacaktır ancak Juventus gibi bir takımın gerçek bir santrfora ihtiyacı var. Spalletti'nin benim gibi bir forvete ihtiyacı olurdu ama onun yerinde olsam Woltemade'ye güvenirim. Alman oyuncu 198 santimetre boyunda, teknik ve hareketli. Onu hep beğendim; Juventus'un 9 numarası olmak için tek ihtiyacı güven. Belki 2000'de benim yaptığım gibi Celta'ya karşı gol atar ve sezonunun seyri değişir. Ona güveniyorum. Yildiz sakatken çift forvet de bir çözüm olabilir. Bu akşam kim fark yaratabilir? Woltemade, McKennie, Alajbegovic ve Conceicao'ya güveniyorum. Sergio'nun oğlunun çalımlarına ayrı bir zaafım var: Babası da futbolcuyken inanılmaz bir kazanandı."