Konu Dünya Kupası! İspanya'nın süperstarı Lamine Yamal için bir dram mı yaşanacak?

Ayrıca Yamal’ın sadece ilk maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor; The Athletic’e göre, 18 yaşındaki oyuncunun 21 Haziran’da Suudi Arabistan ile oynanacak ikinci grup maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı da büyük bir soru işareti.

Yamal, Nisan sonunda Barça'nın Celta Vigo ile oynadığı lig maçında (1-0) penaltı atarken sakatlanmış ve uyluk kasında yırtık teşhisi konmuştu. Sezonun son maçında bu yetenekli oyuncu Katalanlar için forma giyemedi. The Athletic'e göre İspanya Futbol Federasyonu, Barça ve Yamal arasında yoğun bir iletişim var. Bu nedenle milli takımın sağlık ekibinden bazı üyeler, Dünya Kupası'nın büyük umudu olan oyuncunun rehabilitasyon sürecini takip etmek için düzenli olarak Barselona'ya gidiyor.