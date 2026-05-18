The Athletic'in haberine göre, Yamal'ın şu anda muzdarip olduğu uyluk sakatlığı, FC Barcelona'nın hücum oyuncusunun 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynanacak İspanya'nın Dünya Kupası açılış maçında forma giymesini engelleyecek.
Konu Dünya Kupası! İspanya'nın süperstarı Lamine Yamal için bir dram mı yaşanacak?
Ayrıca Yamal’ın sadece ilk maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor; The Athletic’e göre, 18 yaşındaki oyuncunun 21 Haziran’da Suudi Arabistan ile oynanacak ikinci grup maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı da büyük bir soru işareti.
Yamal, Nisan sonunda Barça'nın Celta Vigo ile oynadığı lig maçında (1-0) penaltı atarken sakatlanmış ve uyluk kasında yırtık teşhisi konmuştu. Sezonun son maçında bu yetenekli oyuncu Katalanlar için forma giyemedi. The Athletic'e göre İspanya Futbol Federasyonu, Barça ve Yamal arasında yoğun bir iletişim var. Bu nedenle milli takımın sağlık ekibinden bazı üyeler, Dünya Kupası'nın büyük umudu olan oyuncunun rehabilitasyon sürecini takip etmek için düzenli olarak Barselona'ya gidiyor.
İspanya, Lamine Yamal'sız bir Dünya Kupası mı yaşayacak?
Furia Roja, Yamal'ın 26 Haziran'da grubun en güçlü rakibi Uruguay ile oynanacak son grup maçı öncesinde sahalara dönebileceğini umuyor. Barça yıldızının ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinin en kritik aşamasında sahalardan uzak kalması, İspanyolları derinden etkileyecektir.
Özellikle Yamal'ın sağlıklı olması durumunda, Avrupa şampiyonu İspanya, Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük favorilerinden biri. İki yıl önce İspanya'nın finalde İngiltere'yi mağlup ederek kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda da, turnuvanın büyük bir bölümünde henüz 16 yaşında olan Yamal, belirleyici bir rol oynamıştı.
Yamal şu ana kadar 25 milli maçta forma giydi ve altı gol attı. Dünya Kupası elemelerinde de İspanyollar sık sık en iyi oyuncularından mahrum kaldı; altı maçın dördünde Yamal sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Lamine Yamal, Dünya Kupası'nın açılış maçında forma giyemeyecek mi? İspanya'nın sonraki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
4 Haziran
İspanya - Irak
Hazırlık maçı
8 Haziran
Peru - İspanya
Hazırlık maçı
15 Haziran
İspanya - Yeşil Burun Adaları
2026 Dünya Kupası
21 Haziran
İspanya - Suudi Arabistan
2026 Dünya Kupası
26 Haziran
Uruguay - İspanya
2026 Dünya Kupası