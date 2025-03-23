Getty Images SportUğur Aktan“Kompany’nin nasıl iş bulduğunu bilmiyorum!”Bayern MünihV. KompanyBurnleyS. DycheBundesliga IPremier LigChampionshipSean Dyche, Vincent Kompany'nin Burnley ile Premier Lig'den düştükten sonra Bayern Münih'in başına geçmesini şaşırtıcı bulduğunu söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorBurnley, Kompany yönetiminde küme düştüKısa süre sonra Bayern teknik direktörü olarak atandıDyche, karara anlam veremediWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱