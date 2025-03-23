Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FC Bayern München v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

“Kompany’nin nasıl iş bulduğunu bilmiyorum!”

Bayern MünihV. KompanyBurnleyS. DycheBundesliga IPremier LigChampionship

Sean Dyche, Vincent Kompany'nin Burnley ile Premier Lig'den düştükten sonra Bayern Münih'in başına geçmesini şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Burnley, Kompany yönetiminde küme düştü
  • Kısa süre sonra Bayern teknik direktörü olarak atandı
  • Dyche, karara anlam veremedi
WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱

Gelecek maçlar