Klopp futbola neden bir daha asla dönmeyebileceğini açıkladı J. Klopp Liverpool Premier Lig

Jurgen Klopp, futbol yönetimine geri dönüşü konusunda ciddi şüpheler uyandırdı ve artık bir baş antrenörün yüksek baskılı yaşamını arzulamadığını itiraf etti.