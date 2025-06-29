Klopp futbola neden bir daha asla dönmeyebileceğini açıkladı
Jurgen Klopp, futbol yönetimine geri dönüşü konusunda ciddi şüpheler uyandırdı ve artık bir baş antrenörün yüksek baskılı yaşamını arzulamadığını itiraf etti.
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- Klopp, antrenörlüğün onu normal yaşamdan uzaklaştırdığını kabul ediyor
- Eski Liverpool menajeri, yedek kulübesini özlemediğini söylüyor
- Mourinho ve Hodgson, Klopp'u tekrar antrenörlük yapması için teşvik etti