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Jürgen Klopp 2025Getty
Uğur Aktan

Klopp futbola neden bir daha asla dönmeyebileceğini açıkladı

J. KloppLiverpoolPremier Lig

Jurgen Klopp, futbol yönetimine geri dönüşü konusunda ciddi şüpheler uyandırdı ve artık bir baş antrenörün yüksek baskılı yaşamını arzulamadığını itiraf etti.

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Haberin devamı aşağıda
  • Klopp, antrenörlüğün onu normal yaşamdan uzaklaştırdığını kabul ediyor
  • Eski Liverpool menajeri, yedek kulübesini özlemediğini söylüyor
  • Mourinho ve Hodgson, Klopp'u tekrar antrenörlük yapması için teşvik etti
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