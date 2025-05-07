Klopp efsanesi olduğu kulübe 30 milyon euroluk transfer için rakip oldu

Getty Images SportUğur AktanKlopp efsanesi olduğu kulübe 30 milyon euroluk transfer için rakip olduJ. BellinghamJ. KloppDortmundRB LeipzigSunderlandBundesliga IChampionshipR. CherkiJ. SanchoTransfersJobe Bellingham için Bundesliga transferi bekleniyor. Dortmund önde ancak Jurgen Klopp Sunderland yıldızını RB Leipzig'i seçmeye ikna edebilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorBellingham'ın Sunderland'den ayrılması bekleniyorBVB şu anda yarışta öndeKlopp, Sunderland yıldızını rakip bir takıma çekebilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱