Jobe BellinghamGetty Images Sport
Uğur Aktan

Klopp efsanesi olduğu kulübe 30 milyon euroluk transfer için rakip oldu

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Jobe Bellingham için Bundesliga transferi bekleniyor. Dortmund önde ancak Jurgen Klopp Sunderland yıldızını RB Leipzig'i seçmeye ikna edebilir.

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  • Bellingham'ın Sunderland'den ayrılması bekleniyor
  • BVB şu anda yarışta önde
  • Klopp, Sunderland yıldızını rakip bir takıma çekebilir
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