Şu anda Benzema'nın Suudi Arabistan'daki geleceği belirsizlikle kaplı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Benzema'nın sözleşmesinin uzatılmasına dair herhangi bir haber yok. Ancak Benzema, iki yıl daha oynamaya devam edeceğini doğruladı.

"Şu anda burada çok mutluyum; bana çok sevgi gösteriyorlar" dedi. "Oyuncular, taraftarlar, teknik direktör, burada çalışan insanlar... Real Madrid maçlarını izliyorum. Şampiyonlar Ligi'ni izliyor ve gelecekte neler olacağını hayal ediyorum. Şampiyonlar Ligi büyülü bir turnuva. Buradaki sözleşmem sona ermek üzere, bu doğru. Kalacak mıyım yoksa gidecek miyim, henüz bilemiyorum; bu birçok şeye bağlı. Aralık ayında 38 yaşına gireceğim. Kendimi iki yıl daha futbol oynarken görüyorum. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbol oynuyorum. Futbolu seviyorum, keyif alıyorum. Ne olacağını, kulübün ne düşüneceğini göreceğiz. Yüz yüze konuşmayı ve onların ne düşündüğünü görmeyi seviyorum."

Benzema ayrıca Avrupa'ya dönüşün göz ardı edilemeyeceğini ima ederek, Avrupa kulüplerinden birkaç teklif aldığını açıkladı.

"Benim için en iyisi burada devam etmek, ama sadece bir iki yıl kalmak için kalmak değil" diye ekledi. "Bunu yapamam. Suudi ligindeki futbol seviyesi gittikçe yükseliyor. Üç yıldır buradayım ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Avrupa'dan teklifler aldığım doğru. Her şeyi gözden geçirmeli, akıllıca seçim yapmalı ve nerede rahat hissettiğime bakmalıyım, burada iyi hissettiğimi ve herkesin sevgisini gördüğümü unutmadan. Ama göreceğiz. Benden bir şeyler istiyorlar, ben de onlara bir şeyler veriyorum. Her şey yarı yarıya, ama bazı şeyler oluyor. Altı ay sonra futbolu bırakıp rekabetten çekilmeyeceğim."