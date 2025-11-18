Getty Images Sport
Karim Benzema, Real Madrid'e geri mi döndü?
Benzema, Al-Ittihad'da hayatın tadını çıkarıyor
Benzema, Real Madrid'de geçirdiği muhteşem 14 yılın ardından kulüp düzeyinde elde edilebilecek her şeyi elde ettikten sonra Suudi Arabistan'da hayatının en güzel günlerini yaşıyor. 2023 yılında üç yıllık sözleşme imzalayan Benzema, Al-Ittihad'a başarılar kazandırırken, Suudi Arabistan futbolunun öncülerinden biri haline geldi. Geçen sezon Al-Ittihad'ı iki kupaya taşıyan Benzema, çeşitli turnuvalarda attığı 25 golle Tigers'ın Suudi Pro Ligi ve Kral Kupası şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu.
Avrupa'dan ayrıldığından bu yana Benzema, 75 maçta 46 gol attı ve hala formda görünüyor. Gol sayısı, Santiago Bernabeu'daki son birkaç yılında attığı gol sayısıyla aynı seviyede. Ancak, Fransız oyuncunun Cidde'deki sözleşmesinin son yedi ayına girmesiyle, geleceği sıcak bir tartışma konusu haline geldi.
37 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda geleceği hakkında konuştu ve Los Blancos'a geri dönme olasılığını ele aldı.
Benzema, Real Madrid'e geri dönmeye açık, ancak tek bir şartla
AS'a konuşan Fransız forvet, Real Madrid'in onu olası bir yeniden birleşme için arayacağını hayal edip etmediğini sordu. Madrid başkanı Florentino Perez kulüpte olduğu sürece bunun mümkün olabileceğini iddia ederek oldukça açık bir yanıt verdi.
"Neden? (Güler). Ona asla hayır diyemem. Florentino özel biridir," diye kabul etti. "Florentino hala orada olursa, bu olabilir, olabilir. Onunla konuşuyorum ve bu mümkün. Ben Real Madrid taraftarıyım. Bunu ruhumda hissediyorum. Madrid hala benim şehrim, kendimi Real Madrid taraftarı ve Madrileno gibi hissediyorum. Ne olacağını göreceğiz. O orada olursa..."
"O her zaman benim takımım olacak. Hala fırsat buldukça maçları izliyorum. O, dünyanın en iyi kulübü. Her zaman öyleydi ve her zaman öyle olacak. Çok potansiyeli olan bir takım ve bence şu anda yaptıklarından daha fazlasını yapabilir."
Benzema: Gerçek bir Real Madrid efsanesi
Benzema'nın Madrid kariyeri, 2009 yazında Lyon'dan transfer edilmesiyle başladı. Fransız oyuncu Madrid'de tarih yazdı ve birçok rekor kırdı. Kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olan Benzema, 5 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.
Benzema, Real Madrid'in tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Forvet, kulüp için 648 maçta forma giydi ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüpte en çok forma giyen İspanyol olmayan oyuncu oldu. Bununla kalmayıp, 354 golle Madrid tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Benzema'nın 165 asistinden daha fazla asist yapan başka bir oyuncu yoktur. İspanya'nın başkentindeki parlak kariyeri, 2022'de Ballon d'Or ödülünü kazanmasıyla doruğa ulaştı.
Benzema'nın geleceği nasıl olacak?
Şu anda Benzema'nın Suudi Arabistan'daki geleceği belirsizlikle kaplı. Bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Benzema'nın sözleşmesinin uzatılmasına dair herhangi bir haber yok. Ancak Benzema, iki yıl daha oynamaya devam edeceğini doğruladı.
"Şu anda burada çok mutluyum; bana çok sevgi gösteriyorlar" dedi. "Oyuncular, taraftarlar, teknik direktör, burada çalışan insanlar... Real Madrid maçlarını izliyorum. Şampiyonlar Ligi'ni izliyor ve gelecekte neler olacağını hayal ediyorum. Şampiyonlar Ligi büyülü bir turnuva. Buradaki sözleşmem sona ermek üzere, bu doğru. Kalacak mıyım yoksa gidecek miyim, henüz bilemiyorum; bu birçok şeye bağlı. Aralık ayında 38 yaşına gireceğim. Kendimi iki yıl daha futbol oynarken görüyorum. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbol oynuyorum. Futbolu seviyorum, keyif alıyorum. Ne olacağını, kulübün ne düşüneceğini göreceğiz. Yüz yüze konuşmayı ve onların ne düşündüğünü görmeyi seviyorum."
Benzema ayrıca Avrupa'ya dönüşün göz ardı edilemeyeceğini ima ederek, Avrupa kulüplerinden birkaç teklif aldığını açıkladı.
"Benim için en iyisi burada devam etmek, ama sadece bir iki yıl kalmak için kalmak değil" diye ekledi. "Bunu yapamam. Suudi ligindeki futbol seviyesi gittikçe yükseliyor. Üç yıldır buradayım ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Avrupa'dan teklifler aldığım doğru. Her şeyi gözden geçirmeli, akıllıca seçim yapmalı ve nerede rahat hissettiğime bakmalıyım, burada iyi hissettiğimi ve herkesin sevgisini gördüğümü unutmadan. Ama göreceğiz. Benden bir şeyler istiyorlar, ben de onlara bir şeyler veriyorum. Her şey yarı yarıya, ama bazı şeyler oluyor. Altı ay sonra futbolu bırakıp rekabetten çekilmeyeceğim."
