Getty Images Sport
Çeviri:
"Karar buydu" - Andy Robertson, Liverpool'dan Tottenham'a transferini kimin iptal ettiğini açıkladı
Robertson, Spurs için sürpriz bir hedefti.
31 yaşındaki oyuncu, Ocak ayı sonlarında Spurs'un sürpriz transfer hedefi olarak ortaya çıktı ve Reds'teki parlak kariyerine son verebileceği bir senaryo ortaya çıktı. Kulübün, Robertson'un efsanevi hizmetleri nedeniyle onun isteklerini saygıyla karşılayacağı bildirilirken, Joe Gomez'in sakatlığı savunma kadrosunu daha da karmaşık hale getirdi, bu nedenle son karar oyuncuya bırakıldı. FA Cup'ta Wolves'u 3-1 yendikleri maçta gol atan Robertson, anlaşmayı bozan kişinin kendisi olduğunu doğruladı ve kariyerini dönüştüren kulübe sadakatini, başkente yapacağı kazançlı transferden üstün tuttuğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Anfield'da kalma çağrısı
Robertson'un kulübe olan sadakati, sonunda onun kalmasında belirleyici faktör oldu. "Açıkçası ilgi vardı - her iki kulüp ile de görüşmeler yapıldı" dedi. "Ama kararım kalmak yönündeydi. Liverpool'da kaldık ve karar böyle oldu. Hiçbir zaman bağlılığımdan ödün vermedim. Son sekiz buçuk, dokuz yıldır Liverpool'a bağlıyım ve artık ihtiyaç duyulmadığım sürece bağlı kalacağım. Zihniyetim hep böyle olmuştur. Bu kulüp bana her şeyi verdi, ben de bu kulübe her şeyi verdim."
Milos Kerkez'in yaz aylarında takıma katılmasıyla tartışmasız ilk 11'deki yerini tehdit altında gören İskoç oyuncu için bu sezon zorlu geçti. Arne Slot'un yönetiminde, genç Kerkez sıklıkla tercih edildi ve bu da Robertson'un Hollandalı teknik adamın sistemine uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.
Robertson, "Harika bir ilişkiydi, umarım bu devam eder. Ocak ayında olanlar oldu ama artık geride kaldı" diye açıkladı. "Şimdi ileriye bakıyoruz ve dediğim gibi, benim odak noktam her zaman sahada ve antrenmanlarda takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Perde arkasında ne olduysa oldu, tek söyleyebileceğim şey futboluma odaklanmaya devam ettiğim."
Liverpool hiyerarşisine saygı göstermek
Sezonun sonu yaklaşırken, Liverpool taraftarları, kulüpte geçirdiği süre boyunca mevcut tüm önemli kupaları kazanan bir oyuncunun bağlılığıyla moral bulacaklar. Şu an için, uçan İskoçyalı daha fazla madalya kazanmaya odaklandığı için Tottenham ile olan bağlantıları tamamen geride kaldı.
Robertson, "Onlar benim bugünkü halime ulaşmamda yardımcı oldular, bu açıdan harika bir ilişkimiz var" diye ekledi. "Onlara saygı duyduğum ve onların da bana saygı duyduğu için, görüşmeler kulüp içinde yapılacak. Bir karar verildiğinde ve sözleşmemde sadece üç ay kaldığı noktaya geldiğimizde, size duyurulacak."
- Getty Images Sport
Sözleşme görüşmeleri ve gelecek planları
Sezon sonunda bedelsiz transfer olasılığı hala var, ancak Robertson kalmaya açık olduğunu ima etti. Kulüp yönetimi ile karşılıklı saygı içinde olduklarını vurgulayan Robertson, Anfield'daki görev süresiyle ilgili önemli gelişmelerin profesyonel bir şekilde ele alınacağını belirtti. "Her zaman [görüşmelerin] kulüp ile benim aramda kalacağını söyledim. Bunun kamuoyuna açıklanacağını sanmıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Richard Hughes, Mike Gordon ve Michael Edwards ile harika bir ilişkim var. Bu kişilerle iyi bir ilişkim var ve beni bu futbol kulübüne getiren de onlar" dedi.
Reklam