Robertson'un kulübe olan sadakati, sonunda onun kalmasında belirleyici faktör oldu. "Açıkçası ilgi vardı - her iki kulüp ile de görüşmeler yapıldı" dedi. "Ama kararım kalmak yönündeydi. Liverpool'da kaldık ve karar böyle oldu. Hiçbir zaman bağlılığımdan ödün vermedim. Son sekiz buçuk, dokuz yıldır Liverpool'a bağlıyım ve artık ihtiyaç duyulmadığım sürece bağlı kalacağım. Zihniyetim hep böyle olmuştur. Bu kulüp bana her şeyi verdi, ben de bu kulübe her şeyi verdim."

Milos Kerkez'in yaz aylarında takıma katılmasıyla tartışmasız ilk 11'deki yerini tehdit altında gören İskoç oyuncu için bu sezon zorlu geçti. Arne Slot'un yönetiminde, genç Kerkez sıklıkla tercih edildi ve bu da Robertson'un Hollandalı teknik adamın sistemine uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Robertson, "Harika bir ilişkiydi, umarım bu devam eder. Ocak ayında olanlar oldu ama artık geride kaldı" diye açıkladı. "Şimdi ileriye bakıyoruz ve dediğim gibi, benim odak noktam her zaman sahada ve antrenmanlarda takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Perde arkasında ne olduysa oldu, tek söyleyebileceğim şey futboluma odaklanmaya devam ettiğim."