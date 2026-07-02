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William Saliba France 2026 World CupGetty
Moataz Bellah El Hadedy

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"Kapı açık" - Fransa'nın efsane futbolcusu, Arsenal'den William Saliba'nın Real Madrid'e transfer olacağını öngörüyor

Transfers
W. Saliba
Real Madrid
Arsenal
Premier Lig
Fransa

Fransa'nın efsane futbolcusu Marcel Desailly, William Saliba'nın Arsenal'de "dünyanın en iyi savunma oyuncusu" konumuna yükselmesinin, gelecekte Real Madrid'e transferini kaçınılmaz kıldığına inanıyor. Eski Chelsea yıldızı, Saliba'nın İspanyol devine katılmasının önündeki "kapının açık" olduğunu vurguluyor ve genel kalite açısından onu Arsenal'deki takım arkadaşı Gabriel'in üzerinde değerlendiriyor.

  • Desailly, Madrid hakkında tahminde bulunuyor

    25 yaşındaki oyuncu, Arsenal’in savunma hattının temel taşlarından biri olarak, Mikel Arteta’nın takımının geçen sezon tarihi bir Premier Lig şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu.

    Sportscasting'e konuşan Desailly, Bernabeu'yu vatandaşı için doğal bir sonraki hedef olarak gördüğünü açıkça belirtti. "Evet, evet. William Saliba'nın bir gün Real Madrid forması giyeceğini bekliyorum," dedi Desailly. "Önümüzdeki, bilmiyorum, dört yıl boyunca Arsenal'e bağlı. Ama o genç, neden olmasın ki? Kapı açık ve en iyi oyuncuların hepsi kariyerlerinin bir noktasında Real Madrid'de oynamak ister. Kapı açık. Ama şimdi değil. Şimdi değil. O en iyi stoper, yani bugün durum bu."

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    Saliba - Van Dijk

    Eski Chelsea kaptanı Desailly’den dünya futbolundaki en iyi stoperleri sıralaması istendiğinde, Saliba’yı en göze çarpan isim olarak gösterdi ve onu Liverpool’un efsanesi Virgil van Dijk’in bile önüne koydu. Fransız futbolcu, Van Dijk’in hâlâ en iyi oyunculardan biri olduğunu ancak son sezonlarda bazı hatalar yaptığını belirtti.

    "Dünyanın en iyi stoperi kimdir diye sorarsanız, Virgil van Dijk değil," diye açıkladı Desailly. "Onun kendi seviyesi var, bunu biliyoruz; harika bir savunmacı olduğuna şüphe yok. Ancak bazı durumlarda ufak da olsa zayıflık göstermiştir. Bu muhtemelen geçmişteki sakatlığından da kaynaklanıyor; 1'e 1 durumlarda artık eskisi kadar olağanüstü değil, yine de hâlâ harika bir oyuncu."

  • Saliba, rakiplerinden daha yüksek puan aldı

    Desailly, değerlendirmesinde daha da ileri giderek, Saliba’nın seviyesiyle karşılaştırıldığında Avrupa’nın diğer önde gelen kulüplerindeki stoperlerin performanslarını göz ardı etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, şu anda Manchester United, Chelsea, Inter Milan veya AC Milan’da forma giyen hiçbir rakibin, Fransız oyuncunun istikrarı ve savunma performansına yaklaşamadığını savundu.

    Desailly, “Ben William Saliba’yı bu listeye koyardım; sırtında bazı sorunları olsa da, bence dünyanın en iyi stoperleri arasında adı geçiyor,” dedi. “Saliba kesinlikle en iyilerden biri. Gabriel ise sadece Saliba sayesinde o listede yer alıyor – yani Gabriel, hayır, o bu tartışmanın dışında. Başka kimleri sayabiliriz? Manchester United’da kimse yok. Chelsea’de ise o seviyede kimse yok. Inter Milan, AC Milan, kesinlikle yok."

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    Madrid’e yeni savunma oyuncuları

    Madrid, Fransız stoper Saliba ile daha önce transfer söylentileri gündeme gelmişti; ancak Saliba geçen yıl Arsenal ile sözleşmesini uzatmıştı. Şimdi ise Merengues, bir başka Fransız savunma oyuncusunu kadrosuna katmayı başardı ve Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ibrahima Konate’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattı. Konate’nin gelişine rağmen kulüp, bir başka üst düzey stoper arayışını aktif olarak sürdürüyor ve Borussia Dortmund’dan Nico Schlotterbeck’e ilgi duyduğu bildiriliyor.

    Konate’nin yanı sıra, Jose Mourinho’nun takımı yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için iki büyük transferi birden tamamladı. Bernabeu yönetimi, Manchester City’den ayrılan Bernardo Silva’yı bedelsiz transfer ederek büyük bir hamle yaparken, aynı zamanda Chelsea’den sol bek Marc Cucurella’yı 55 milyon avroluk dev bir anlaşma ile kadrosuna kattı.