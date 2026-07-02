"Kapı açık" - Fransa'nın efsane futbolcusu, Arsenal'den William Saliba'nın Real Madrid'e transfer olacağını öngörüyor

Eski Chelsea kaptanı Desailly’den dünya futbolundaki en iyi stoperleri sıralaması istendiğinde, Saliba’yı en göze çarpan isim olarak gösterdi ve onu Liverpool’un efsanesi Virgil van Dijk’in bile önüne koydu. Fransız futbolcu, Van Dijk’in hâlâ en iyi oyunculardan biri olduğunu ancak son sezonlarda bazı hatalar yaptığını belirtti.

"Dünyanın en iyi stoperi kimdir diye sorarsanız, Virgil van Dijk değil," diye açıkladı Desailly. "Onun kendi seviyesi var, bunu biliyoruz; harika bir savunmacı olduğuna şüphe yok. Ancak bazı durumlarda ufak da olsa zayıflık göstermiştir. Bu muhtemelen geçmişteki sakatlığından da kaynaklanıyor; 1'e 1 durumlarda artık eskisi kadar olağanüstü değil, yine de hâlâ harika bir oyuncu."