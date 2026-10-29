Kaleden uzak ve gergin: Ramos, Amorim'in Milan'ı için artık bir sorun

Ramos ilk maçlarında sık sık gol atamasa da performansından ödün vermedi: Lecce karşısındaki harika asistleri, Lazio karşısındaki fedakârlığı bunun örnekleriydi. Ancak sahadaki pozisyonu hâlâ bir sorun. Amorim onu ceza sahasına sokmalı; on numara pozisyonunda oynayan bir Ramos, Milan'a skor katkısı sağlamıyor. Aksine.





Bologna karşısında daha da endişe verici bir istatistik ortaya çıktı: Ramos kaleye hiç şut çekmedi. Bir önceki haftada Udinese karşısında ise yalnızca bir kez şut çekti. Bunlar, takımın ileri uçtaki tek oyuncusuna değil, bir stopere ait istatistikler. Sorun yalnızca oyuncunun ortalamanın altındaki performansıyla açıklanamaz; artık hafife alınamayacak büyük bir taktiksel yanılgı da söz konusu.