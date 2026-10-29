24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Goncalo Ramos MilanGetty
Çeviri:

Kaleden uzak ve gergin: Ramos, Amorim'in Milan'ı için artık bir sorun

Serie A
AC Milan

Ramos, Milan formasıyla bir türlü tam anlamıyla açılamıyor.

Bologna kalesine çektiği şut sayısı sıfır. Bu kez performansı da onu kurtaramadı. Goncalo Ramos, Milan'ın San Siro'da Bologna karşısında aldığı kötü yenilgide sahanın en kötülerinden biriydi. Hatta belki de de Winter ile birlikte en kötüsüydü. Çünkü yanlışlıkla bile olsa kaleye şut çekmedi ve rakip savunmacıların yakın markajı karşısında kısa sürede sabrını yitirdi.

  • Gol krizinin yarattığı gerginlik

    Ramos, Udinese karşısında da savunmacılardan gördüğü muameleyi hakeme şikâyet ederek çok enerji harcamıştı. Dün akşam da benzer bir şey yaşandı, ancak bu kez itirazı daha sert ve çok daha dikkat çekiciydi. Sanki giderek artan hayal kırıklığını dışa vurmak istiyordu: Ramos'un ligde yalnızca 2 golü var ve bunlardan biri penaltıdan geldi. Milan tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu için az, çok az.

  • AMORIM SORUNU ÇÖZMELİ

    Ramos ilk maçlarında sık sık gol atamasa da performansından ödün vermedi: Lecce karşısındaki harika asistleri, Lazio karşısındaki fedakârlığı bunun örnekleriydi. Ancak sahadaki pozisyonu hâlâ bir sorun. Amorim onu ceza sahasına sokmalı; on numara pozisyonunda oynayan bir Ramos, Milan'a skor katkısı sağlamıyor. Aksine.


    Bologna karşısında daha da endişe verici bir istatistik ortaya çıktı: Ramos kaleye hiç şut çekmedi. Bir önceki haftada Udinese karşısında ise yalnızca bir kez şut çekti. Bunlar, takımın ileri uçtaki tek oyuncusuna değil, bir stopere ait istatistikler. Sorun yalnızca oyuncunun ortalamanın altındaki performansıyla açıklanamaz; artık hafife alınamayacak büyük bir taktiksel yanılgı da söz konusu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT