Bologna kalesine çektiği şut sayısı sıfır. Bu kez performansı da onu kurtaramadı. Goncalo Ramos, Milan'ın San Siro'da Bologna karşısında aldığı kötü yenilgide sahanın en kötülerinden biriydi. Hatta belki de de Winter ile birlikte en kötüsüydü. Çünkü yanlışlıkla bile olsa kaleye şut çekmedi ve rakip savunmacıların yakın markajı karşısında kısa sürede sabrını yitirdi.
Kaleden uzak ve gergin: Ramos, Amorim'in Milan'ı için artık bir sorun
Gol krizinin yarattığı gerginlik
Ramos, Udinese karşısında da savunmacılardan gördüğü muameleyi hakeme şikâyet ederek çok enerji harcamıştı. Dün akşam da benzer bir şey yaşandı, ancak bu kez itirazı daha sert ve çok daha dikkat çekiciydi. Sanki giderek artan hayal kırıklığını dışa vurmak istiyordu: Ramos'un ligde yalnızca 2 golü var ve bunlardan biri penaltıdan geldi. Milan tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu için az, çok az.
AMORIM SORUNU ÇÖZMELİ
Ramos ilk maçlarında sık sık gol atamasa da performansından ödün vermedi: Lecce karşısındaki harika asistleri, Lazio karşısındaki fedakârlığı bunun örnekleriydi. Ancak sahadaki pozisyonu hâlâ bir sorun. Amorim onu ceza sahasına sokmalı; on numara pozisyonunda oynayan bir Ramos, Milan'a skor katkısı sağlamıyor. Aksine.
Bologna karşısında daha da endişe verici bir istatistik ortaya çıktı: Ramos kaleye hiç şut çekmedi. Bir önceki haftada Udinese karşısında ise yalnızca bir kez şut çekti. Bunlar, takımın ileri uçtaki tek oyuncusuna değil, bir stopere ait istatistikler. Sorun yalnızca oyuncunun ortalamanın altındaki performansıyla açıklanamaz; artık hafife alınamayacak büyük bir taktiksel yanılgı da söz konusu.
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