Ve bu yavaşlığın ortasında, oynanan futbolun kendisine hiç uymadığı santrfor Kolo Muani var. Ona boş alanlar, hızlı hücumlar, önünde açık bir saha lazım: Frankfurt’ta onu yıldızlaştıran, buradaki sistemin ise daha en baştan elinden aldığı her şey. Otel odasında yarışması istenen bir cirit atıcısı gibi. Bu yüzden şut çekemiyor, içine kapanıyor; iyi bir fırsat yakaladığında da topu sıfır metreden üst direğe nişanlayarak biraz önce büyük güçlükle bulduğu sezonun ilk golünü boşa çıkarıyor. Kısacası, Luciano Spalletti ile nasıl bir futbol oynanacağı yazdan beri bilinmesine rağmen istenip transfer edilen bir santrfor. Vahim ama ciddiye alınacak gibi değil. Yine.



