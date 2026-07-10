Juventus, Yıldız’ın ameliyat riski var: Sorunu ne ve neden ameliyat olabilir?

Tuttosport’un haberine göre, Yıldız bir süredir sol dizindeki rahatsız edici patella tendinopatisi ile mücadele ediyor. Önümüzdeki günlerde her türlü efordan kaçınarak Dünya Kupası sırasında da sürdürdüğü rehabilitasyon sürecine devam edecek ve bu nedenle 20 Temmuz civarında Continassa’ya dönerek Juventus’un sağlık ekibi tarafından muayene edilecek. Torino merkezli gazeteye göre, sorunu kalıcı olarak çözmek için ameliyat seçeneği şu an için göz ardı edilmiyor.





Sorunu çözmek için ameliyat, somut olmasa da bir olasılık: futbolcu, çevresindeki kişilerle birlikte geleceği için en iyi yolu kendisi belirleyecek. Aksi takdirde, yeni sezona hazırlık sürecinde bacaklarını mümkün olduğunca güçlendirmeye çalışarak, ancak aşırı efor sarf etmeden, zorlamadan ve yavaş bir tempoda, daha temkinli bir şekilde yeniden başlaması söz konusu olabilir.