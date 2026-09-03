Juventus’ta Woltemade ile Kolo Muani ancak iki şekilde birlikte oynayabilir

Nick Woltemade, 2002 doğumlu, kariyerinde kulüplerde 177 maçta 48 gol, milli takımda ise 12 maçta 4 gol. Randal Kolo Muani, 1998 doğumlu, kulüplerde 333 maçta 97 gol, milli takımda da 32 maçta 9 gol kaydetti. Juventus, yeniden kazanmak için Alman ve Fransız oyuncudan yola çıkıyor; ya da en azından geçen sezon kaçırdığı hedef olan gelecek Şampiyonlar Ligi’ne katılımı elde etmek istiyor. Eski Newcastle oyuncusu ile eski Tottenham oyuncusuna, Beşiktaş’a Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından giden Dusan Vlahovic’i unutturma görevi düşecek.





Woltemade ve Kolo Muani ile Juventus hücum hattını toparladı; çok sayıdaki kanat oyuncusunun yanı sıra, santrfor pozisyonunda Jeff Ekhator ve Arek Milik de kadroda yer alıyor.Muhtemelen ne Woltemade ne de Kolo Muani, Luciano Spalletti’nin ideal santrfor profiline tam olarak uyuyor; Spalletti, ceza sahası içinde etkili, daha klasik bir santrforu tercih ederdi. Ancak hem Alman hem de Fransız oyuncu, hücum hattının her bölgesinde dolaşmayı seviyor. Buna karşın hem Woltemade hem de Kolo Muani, ceza sahasının merkezinde sırtı dönük oynayan bir hedef santrfor gibi görev yapmaya da uyum sağlamak zorunda kalacak.



