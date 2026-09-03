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CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta Woltemade ile Kolo Muani ancak iki şekilde birlikte oynayabilir

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
Serie A
L. Spalletti

İkisinden hiçbiri Spalletti’nin istediği ceza sahası santrforu değil, ancak aynı anda kullanılabilirler

Nick Woltemade, 2002 doğumlu, kariyerinde kulüplerde 177 maçta 48 gol, milli takımda ise 12 maçta 4 gol. Randal Kolo Muani, 1998 doğumlu, kulüplerde 333 maçta 97 gol, milli takımda da 32 maçta 9 gol kaydetti. Juventus, yeniden kazanmak için Alman ve Fransız oyuncudan yola çıkıyor; ya da en azından geçen sezon kaçırdığı hedef olan gelecek Şampiyonlar Ligi’ne katılımı elde etmek istiyor. Eski Newcastle oyuncusu ile eski Tottenham oyuncusuna, Beşiktaş’a Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından giden Dusan Vlahovic’i unutturma görevi düşecek.


Woltemade ve Kolo Muani ile Juventus hücum hattını toparladı; çok sayıdaki kanat oyuncusunun yanı sıra, santrfor pozisyonunda Jeff Ekhator ve Arek Milik de kadroda yer alıyor.Muhtemelen ne Woltemade ne de Kolo Muani, Luciano Spalletti’nin ideal santrfor profiline tam olarak uyuyor; Spalletti, ceza sahası içinde etkili, daha klasik bir santrforu tercih ederdi. Ancak hem Alman hem de Fransız oyuncu, hücum hattının her bölgesinde dolaşmayı seviyor. Buna karşın hem Woltemade hem de Kolo Muani, ceza sahasının merkezinde sırtı dönük oynayan bir hedef santrfor gibi görev yapmaya da uyum sağlamak zorunda kalacak.


  • Spalletti ve "boa" santrfor

    Bugün verdiği röportajda Spalletti net konuştu: "Woltemade fizik gücüne sahip, bu yüzden kafa vuruşu ve ceza sahası içindeki bitiricilik, hoşuna gitsin ya da gitmesin, ezbere öğrenmesi gerekecek konular, çünkü o gelip futbol oynamayı seviyor." Aynı durum, Spalletti'nin övgülerin arasında ligin ilk haftasında Frosinone deplasmanında kaçırdığı golün ardından iğnelediği Kolo Muani için de geçerli ("İki yıldır oynamıyorsa bunun bir sebebi vardır").


    Spalletti'nin 4-2-3-1'inde Woltemade ile Kolo Muani'den biri Juventus'un hücumdaki bitirici ucu olacak. Serie A, Avrupa Ligi ve İtalya Kupası arasında maç trafiği çok yoğun, bu yüzden rotasyon ve süre konusunda sorun yaşanmayacak. İkisine de bolca alan olacak.

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  • Woltemade ile Kolo Muani birlikte sahada: İşte nasıl olur

    Asıl soru ise başka: Onları birlikte oynarken görmek mümkün olacak mı? Cevap evet, ancak yalnızca iki şartla.


    İlk seçenek, ikiliden birinin santrfor, diğerinin ise ikinci forvet rolünde oynaması; kenarlarda da iki kanat oyuncusunun yer alması. Bu da gerek ilk 11'de gerekse maç içinde uygulanabilecek bir çözüm olabilir; Alman ve Fransız oyuncu bu iki rolde dönüşümlü olarak da görev yapabilir, belki de Alman oyuncu hücumdaki partnerinin birkaç metre gerisinde oynamaya daha yatkın olabilir.


    İkinci çözüm ise çift santrfor düzeni; Woltemade ve Kolo Muani'nin hücumun uçları olması, genişte iki kanat ve merkezde iki orta saha ile birlikte, Spalletti'nin ancak maç içinde, özellikle de Juventus'un bir maçın son bölümlerinde olumsuz bir skoru çevirmek zorunda kalması halinde kullanabileceği bir 4-2-4 düzeninde.


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