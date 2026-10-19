Luciano Spalletti, 30 Ekim 2025'te görevden alınan Igor Tudor'un yerine geçti ve iki sezona yayılan süreçte bir yıldır Juventus'un başında. Pazar akşamı Allianz Stadium'da Lazio karşısında alınan ağır yenilgi ve maç sonrası açıklamalar Juventus'u derin bir krize sürükledi. Spalletti'nin kendisi de artık mercek altında. Peki Spalletti'nin Juventus'un başındaki istatistikleri neler?





Spalletti, Juventus'u ligde 36 maçta çalıştırdı (2025/2026 sezonunda 29, 2026-27 sezonunda 7 maç). Yalnızca Serie A'ya bakıldığında tablo çok net: Toplam 36 maçın 18'ini, yani tam yarısını kazandı. Kupalar da hesaba katıldığında bilanço iyileşiyor, ancak yalnızca biraz (47 maçta 25 galibiyet).





Spalletti yönetiminde 36 lig maçı

18 galibiyet

11 beraberlik

7 mağlubiyet

Alınabilecek 108 puanın 65'i (maç başına puan ortalaması: 1,81)



