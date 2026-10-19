24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Spalletti de Thiago Motta ve Tudor gibi. Pirlo çok daha iyisini yapmıştı

L. Spalletti
Juventus
Serie A

Spalletti'nin tüm istatistikleri ve selefleriyle karşılaştırması

Luciano Spalletti, 30 Ekim 2025'te görevden alınan Igor Tudor'un yerine geçti ve iki sezona yayılan süreçte bir yıldır Juventus'un başında. Pazar akşamı Allianz Stadium'da Lazio karşısında alınan ağır yenilgi ve maç sonrası açıklamalar Juventus'u derin bir krize sürükledi. Spalletti'nin kendisi de artık mercek altında. Peki Spalletti'nin Juventus'un başındaki istatistikleri neler?


Spalletti, Juventus'u ligde 36 maçta çalıştırdı (2025/2026 sezonunda 29, 2026-27 sezonunda 7 maç). Yalnızca Serie A'ya bakıldığında tablo çok net: Toplam 36 maçın 18'ini, yani tam yarısını kazandı. Kupalar da hesaba katıldığında bilanço iyileşiyor, ancak yalnızca biraz (47 maçta 25 galibiyet).


Spalletti yönetiminde 36 lig maçı

18 galibiyet

11 beraberlik

7 mağlubiyet

Alınabilecek 108 puanın 65'i (maç başına puan ortalaması: 1,81)


  • SON 15 YIL

    Juventus'un 2011'den bugüne uzanan son 15 yılına bakıldığında, yalnızca lig maçları dikkate alınıp Massimo Brambilla (kulübede bir maç) ve Paolo Montero'nun (iki maç) kısa süreli geçici görevleri hariç tutulduğunda, Spalletti yönetimindeki Juve'nin Thiago Motta dönemine çok benzer bir tempoda ilerlediği görülüyor (Motta'nın takımı oransal olarak daha az kazanıyor, ancak daha az maç da kaybediyordu). Spalletti'nin Juventus'u, Tudor dönemindeki Juventus'tan ise yalnızca biraz daha iyi durumda. Buna karşılık Conte, Allegri, Sarri, hatta Pirlo'nun takımları çok daha ileride. Sky'ın aktardığı verilere göre ayrıntılar şöyle.


  • Karşılaştırma

    Conte: 114 maçta 273 puan (83 galibiyet, 24 beraberlik, 7 mağlubiyet): Maç başına 2,39 puan

    Allegri: 302 maçta 663 puan (202 galibiyet, 57 beraberlik, 43 mağlubiyet): Maç başına 2,20 puan

    Sarri: 38 maçta 83 puan (26 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet): Maç başına 2,18 puan

    Pirlo: 38 maçta 78 puan (23 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet): Maç başına 2,05 puan

    Spalletti: 36 maçta 65 puan (18 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet): Maç başına 1,81 puan

    Motta: 29 maçta 52 puan (13 galibiyet, 13 beraberlik, 3 mağlubiyet): Maç başına 1,79 puan

    Tudor: 17 maçta 30 puan (8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet): Maç başına 1,76 puan


  • Sadece üç kez daha kötü

    Juventus, 2001'den bugüne lig sezonuna yalnızca üç kez daha kötü başladı: 2015/16 sezonunda yedi hafta sonunda sadece 8 puanı vardı (ancak ardından müthiş bir geri dönüşle şampiyonluğu kazandı); 2008/2009 sezonunda 9 puan topladı (teknik direktörü Ranieri'ydi; sezonu ikinci sırada bitirdi); 2022/2023 sezonunda ise 10 puan topladı (Allegri'nin ikinci döneminin ikinci sezonu; sezon sonunda yedinci sıra).


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
JUV

JUV

Ligi Europa

22 Eki 2026

REN

REN